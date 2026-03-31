Stanija Dobrojević se sinoć uselila u Elitu 9, a njen ulazak bio je dugo očekivan i najavljivan. Došla je iz Amerike kako bi se suočila sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, a za svoje učešće je tražila papreno veliki honorar.

Kako je otkrila pred ulazak u Belu kuću, u ugovoru koji je potpisala sa produkcijom postoji poseban uslov.

"Od Željka Mitrovića sam dobio više nego svi učesnici rijalitija"

- U Elitu 9 ulazim kao specijalni gost, a time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici zaista ostavili pečat. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihovu pobedu, sve da ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu da ne budem ni oštra, ni brutalna ni vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati - rekla je Stanija neposredno pred ulazak u Belu kuću i dodala:

- Honorar je najveći, ali to je u drugom planu, nije bio to motiv mog ulaska. Htela sam da raščistim sve i da objasnim sve i kada izađem iz Elite 9 da me više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve, nemam problem da kažem svakome u lice šta imam - otvoreno je govorila Stanija, a povodom honorara starlete, oglasio se voditelj Pinka, Božo Dobriša, koji je demantovao njene tvrdnje, ističući da najveći prihod od Mitrovića dobija ipak on.

-Vidim da mediji često pišu o najvećim honorarima koje dobijaju učesnici rijaliti programa širom regiona i da komentarišu da je Stanija rekorderka. Međutim, od Željka Mitrovića sam dobio više nego svi i učesnici rijalitija i voditelji programa, a da nisam ni ušla, jer autentičnost je "neprocenjiva". U koju god zemlju da idem, ljudi komentarišu "Vau, zaslužuješ hotel od Željka. Znate li šta znači dobiti dvosoban namešten stan u najelitnijem delu Beograda", kao što sam to dobio ja? - ispričao je Božo Dobriša.

Zaratila sa Majom

U toku emisije ''Pretres nedelje'' Stanija Dobrojević je žestoko isponižavala nekadašnju blisku priajteljicu Maju Marinković.

Iako su ranije rešile sve nesuglasice, trenutno je pitanje momenta kada će njihov odnos eskalirati, budući da je Stanijin bivši verenik Asmin Durdžić bio prisan sa Marinkovićevom.

- Filip Đukić je rekao: ''Ne može kepec ni Maju da j*be'' - istakao je voditelj Milan Milošević.

- Zamisli kad on sanja kako bi ovde radio, a nema priliku za to jer volontira - rekla je Maja.

- Nije to samo Filip Car, Majo, nemoj da se uvrediš. Ljudi napolju pričaju da si svima dala, samo njemu nisi. Znaš šta mu napolju rade - rekla je Stanija.

- Razumem razočaranje i sujetu, ali nisam ja kriva što se on zaljubio u mene - rekla je Maja.

- Sećam se kad sam pitala Asmina: ''Da li bi bio sa Majom?", a on mi kaže: ''Da stavljam gde su Car i Bilal? Užas'', ali ja navijam i da ga Aki stavi - rekla je Stanija.

- Ti mene i dalje voliš, ali naspavaj se i onda ćemo se sutra ponižavati - rekao je Alibaba.

- Izgleda da je svaka Asminova bivša luda i dalje za njim - rekla je Maja.

- Ja nisam, samo kažem kakvi su komentari napolju - rekla je Stanija.

- Mislim da si i dalje luda za njim, ovo ti je sujeta - rekla je Maja.

- Ma kakvi, lutko, evo ti ga - rekla je starleta koja se potom obratila Asminu:

- Hoćeš da ti pomognem da je smuvam? - upitala je Stanija.

- Ne možeš ti da mu pomogneš, ovde se ja pitam - rekla je Maja.

