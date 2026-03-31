Slušaj vest

Bivši učesnik "Zveda Granda", a sada poznati pevač, Đorđe Đinović, nedavno je dobio ćerku kojoj je dao ime Stanija. Ime naslednice je izazvalo lavinu komentara na mrežama.

Na pitanje koje je pevač dobio na TikToku: „Zašto ime Stanija? Priznajem samo ako je nasledila od bake“, Đorđe je odgovorio:

- Hvala ti, brate, na tvom priznanju. Pošto priznaješ samo ako je nasledila od babe, moramo da te razočaramo – dobila je ime po Staniji Dobrojević. Pozdrav!“

Foto: Printscreen

Inače, on je u Zvezde Granda ušao kao "unuk slavnog Cuneta Gojkovića", a kasnije je priznao da uopšte nije baš tako.

- Gostovao sam u jednom jutarnjem programu tada i pitali su me odakle mi talenat za muziku, ja sam rekao da mi je to nasleđe sa mamine strane. Njen otac Ljubiša koji je pevao je moj najbliži predak, a Cune Gojković mi je rođak iz familije, oni su braća. Tada je to krenulo, da sam ja Cunetov unuk, ali ja uopšte nisam njegov unuk; jesam, ali ne toliko blizak. Nisam prvo ili drugo koleno, nego četvrto ili peto – objasnio je bio svojevremeno u "Grand magazinu".

Stanija je sinoć ušla u Elitu 9

Podsetimo, Stanija Dobrojević ušla je u "Elitu 9" na spektakularan način. U Belu kuću zakoračila je uz pesmu "Laju kuje" Maje Berović, dok su kamere zabeležile reakcije ukućana, a posebno njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića.

U vatreno crvenoj haljini sa dubokim dekolteom, Stanija je ostavila snažan utisak, a Asmin je, prema reakciji, ostao potpuno zatečen njenim ulaskom.

Čim su je ugledali, ukućani su počeli da vrište i komentarišu, dok se Maja Marinković sve vreme smejala prateći dešavanja. Na samom ulazu dočekao ju je Lepi Mića.

U galeriji pogledajte različita Stanijina izdanja:

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Surogat majka

Tokom prvog jutra u Eliti, starleta je pričala sa cimerima o aktuelnim temama, te je sa Anitom Stanojlović pričala o njenoj trudnoći i svojim strahovima.

- Zamisli to sad u mojim godinama. Bolje da ne pričam, mada u Americi je sve toliko napredovalo. Surogat majka,to je tamo normalno. Možda bih tu muku preskočila, pa da idem na taj način. Ja kada mi krv vade ja padam u nesvest, kamoli porođaj - izjavila je Stanija, dok je Anita prepričavala svoje iskustvo sa prvog porođaja.

Pogledajte kako je Stanija nekad trenirala: