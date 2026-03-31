Kristijan Golubović je odlučio da životom brani imovinu prijateljice Stele Savić, koja je preminula pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima u ventilacionom otvoru na Zvezdari, a kojoj je, kako tvrdi, bio staratelj. Rijaliti zvezda uvela je ekipu Kurira u stambeni prostor Savićevih i detaljno nam pokazao svaki kutak. Najpre nam je u dvorištu ispričao koliko je bio vezan za tu porodicu. Proveo nas je kroz dvorište i kuću, prisećajući se odnosa s porodicom Savić.

- Jako smo bili vezani. To je bila ugledna porodica. Braća su je čuvala kao da je od zlata. S "kalašnjikovom" su izlazili kada im neko pogleda sestru. Eto, jednom smo je ostavili samu i nikad se više nije vratila - započinje Golubović.

On je potom opisao u kakvom je stanju, kako tvrdi, zatekao kuću kada je ponovo ušao u nju.

- Kada sam ušao u kuću, u kadi je bio ljudski izmet. Vršili su nuždu i ja sam s maskom za vatrogasce izneo jedanaest punih kontejnera đubreta, mrtvih mačaka, petlova, to je bilo leglo satanizma. Nalazio sam narkomane koji leže, kao zombiji. Šta sam ja, ljudi, prošao... Ovde je smrdelo, našao sam preko 400 špriceva - priča on dok nas je vodi ka ostavi.

Govoreći o dvorištu i radovima koje je sproveo, dodao je:

- Dvorište je bilo kao džungla, sve grmlje sam potkresao. Bili su neki ritualni obredi. Sve sam oprao. Palim joj cigare svaki dan i sok jer je volela da pije. Pogledajte šta sam našao u zemlji. Pogledajte šta sam sačuvao pronalazeći na drveću, na krovu, na tavanu... Našao sam preko sto noževa raznih veličina pobodenih u drvo i po plafonu. Zamenio sam sve. Njen otac je uradio statuu svog sina. To sam našao prljavo zakopano u zemlji. Ovo je glava njenog pokojnog brata koju sam oprao i sredio... Pronalazio sam zakopane umetničke slike. Izneo sam četiri tone šuta, stakala, špriceva, mrtvih kokošaka, kerova. Sada s tom traumom koju doživljavam kažu mi: "Što si ti sad došao kod Stele, gde si dosad bio?" Ljudi ne znaju da sam ja ovde bio ceo život. Znam svaki deo ovog imanja - tvrdi on.

1/8 Vidi galeriju Kristijan Golubović pokazuje detalje Foto: Ilija Ilić



Golubović nas je zatim uveo u unutrašnjost kuće, gde je govorio o pravnoj borbi koja se vodi oko imovine.

- Borba tek predstoji. Kad su svi pomrli, ostalo je Steli da pripada samo stanarsko pravo na njenu kuću. Sve su uzurpirali i čekali su da umre. Niko joj nije pomogao osim mene. Jedva sam iz ove kuće izbacio narkomane. Sad je prpa odakle Kristijan ovde. Ja sam joj doživotni izdržavalac. U ovoj kući su moje stvari. Ja ću da teram inat i da vidim kako će me policija pravno u lancima izbaciti napolje jer niko nije činio za tu devojku osim mene, a radilo joj se o glavi. Spor oko ove kuće je trenutno na apelaciji. Ovde su joj svi pomrli, a nju su izbacili. Ova vrata su bila raspadnuta, u sve sam uložio - otkriva on.

Golubović je izneo i tvrdnje o neobičnim pojavama:

- Ova kuća je trula toliko da sam pokušavao da sprečim vlagu. Zaposednuta je demonima, ja se u ovoj kući osećam nemirno, čujem glasove, paranormalne stvari se dešavaju, neko mi pomera kese, ruši mi stvari. Ovo je ukleta kuća, ali ja se ne bojim, jer sam ovoj kući činio dobro, nema griže savesti, treba komšije da se boje, treba da se boje dalji rođaci, koji bi sigurno došli i rekli: "Šta joj je ostalo da joj uzmemo?"

Obilazak smo završili u dnevnoj sobi, gde je nastavio da govori o svojim ulaganjima.

- E dođite da osetite ovu trulež.. E ovo je lice Kristine Spalević (njegova doskorašnja partnerka, prim. nov.) koja je neugledna. Pogledajte sve ove dečje stvari, naše prve slike kad smo obećavali jedno drugome ljubav večnu. Vidite, ove kutije su se ubuđale, ja sam sve svojim novcem, milionima kupio i evo vidite kako prolaze Kristijanove stvari. Dok vam ovo pričam, meni se ježi vrat. Evo sad dok vam pričam, imam osećaj da je neko tu s nama, da nismo sami. Pogledajte kako propadaju stvari. Odavde mogu samo mrtvog da me iznesu. Boriću se do kraja, mene ne može niko da prevari jer sam samo u kuću uložio oko 30.000 evra, a gde su lekovi i sve ostalo za Stelu. Neka joj je večna slava, ona je moja drugarica i sve mora da se reši - zaključuje on.