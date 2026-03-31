Pevač Darko Lazić prolazi kroz najteži životni period života nakon što je njegov brat, Dragan Lazić, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći 11. marta. Kurir je ranije pisao o tome, a više detalja možete pročitati OVDE.

U bolnim trenucima, poznatom pevaču najviše utehe pružaju bliski ljudi među kojima su prijatelji, porodica i kolege. Međutim, nije moglo da prođe neopaženo da je Darko Lazić u ovim teškim vremenima viđen sa sadašnjim suprugom njegove bivše žene Ane Sević.

Pogledajte kako se Ana držala na sahrani Darkovog brata:

Ana Sević stigla na sahranu brata Darka Lazića Foto: Ilija Ilić

Sadašnji muž Darkove bivše, biznismen Danijel Nedeljković, po svemu sudeći, pokušava da pevaču skrene misli sa tragedije koja je zadesila porodicu Lazić.

Tako je pevač, u društvu biznismena Nedeljkovića i kolege Saše Kapora objavio fotografiju iz automobila u pokretu, jasno se vidi da su se negde zaputili.

Darko Lazić sa Sašom Kaporom i Danijelom Nedeljkovićem Foto: Printscreen

Nije nova vest da su bivši supruznici Ana Sević i Darko Lazić bliski, ali bliskost njenog novog supruga i Darka intrigira mnoge. Nakon fotografije iz automobila, pevač je podelio trenurak iz restorana u Grčkoj, gde njih trojica sede i uživaju uz obalu mora.

 Kažu da u najtežim momentima života, ljudi shvate ko su im pravi prijatelji. Pa tako i Darko bezuslovno može da se osloni na supruga svoje bivše žene.

Ana mu je uvek bila podrška

Podsećamo, nedavno je na drušvenim mrežama osvanuo snimak kako se Darko vratio muzici pre isteka 40 dana od gubitka. Video možete pogledati OVDE.

Katarina Lazić, pevačeva supruga napisala je emotivno: 

- Nije se vratio jer mu je lako. Vratio se jer mora - zbog svoje dece, zbog porodice, zbog odgovornosti koju nosi. I pored svega, ostao je dostojanstven i profesionalan, poštujući svoju publiku i svoj posao. Ponosna sam na njegovu snagu. A svi koji osuđuju, nadam se da nikada neće morati da razumeju ovakvu situaciju - napisala je Katarina, a na njenu objavu se nadovezala i Ana Sević.

- Kolika jačina je potrebna za ovo… Svaka ti čast - napisala je Ana.

