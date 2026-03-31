Sinoć se na velelepno imanje u Šimanovcima uselila rijaliti zvezda Stanija Dobrojević, koja je već tokom današnjeg dana žestoko zaratila sa drugaricom Majom Marinković, a tim povodom se sada oglasio Taki Marinković.

Taki pobesneo

Stanija je, naime, tokom današnje svađe insinuirala da je Taki učestovao u upoznavanju Maje Marinković, svoje ćerke, sa njenim bivšim momcima - izvesnim Lukom i Šarenim. Kada je reč o ovim navodima, Taki nam je odmah otkrio koliko on poznaje Šarenog.

- Znam čoveka 10 godina, nisam stao da je Stanijin dečko, on mi je rekao da je kao klinac bio sa njom. Kada se vidimo dobri smo, popijemo piće, znam mu i majku, izuetno dobar i kulturan momak. Čujemo se jednom u 15 dana, neobavezna priča bez interesa i bilo čega, drugari - rekao je Taki, a onda je objasnio:

Uživo su se videli dva minuta kod Bore na proslavi razvoda braka i ispraćaja u Elitu. Pružili su ruku: "ćao, ćao" i nijednu reč nisu prozborili.

Taki Marinković

Kada je reč o tome da je sedeo sa Šarenim, pa je pozvao Maju na video poziv koja mu se javila, Taki kaže da nije bilo tako, već da su bili na žurki zajedno.

- Ne, ne, ne. To je bilo leto, recimo, pre toga. Na jednom splavu sam bio sa ekipom sa puno devojaka. I one su htele da vide Maju i ja sam upalio video poziv, one su mahale, a pored mene je bio Šareni i on je samo mahnuo - rekao je Marinković.

S druge strane, Taki je objasnio i kako je Maja upoznala Luku, Stanijinog bivšeg dečka, te je istakao da je do njihovog susreta došlo potpuno slučajno.

- Luka je moj drugar iz Novog Sada, imamo zajedničke prijatelje i sticajem okolnosti je Lukina najbolja drugarica meni preporučila da stupim u kontakt da kupimo Lea. Maja i ja kada smo otišli da preuzmemo Lea, kada smo se vraćali, svratili smo u restoran i tu su sto pored nas sedeli Luka i ta drugarica. Pružili ruku, videli psa i to je to, otišli su. To je bilo pre pet godina! - rekao je on.

Za sam kraj on se osvrnuo na sve očiglednije pucanje prijateljstva i drugarstva njegove ćerke i Dobrojevićeve.

Udario nikad žešće na Staniju

Stanija Dobrojević pojavila se večeras u Šimanovcima u vatreno crvenoj haljini

- Nije tačno da je imala samo dva momka za četiri godine, znamo šta je Kristijan Golubović izjavio, a to je da je imao se*sualne odnose na Farmi sa njom, a i bila je u krevetu sa onim Panajotovićem...Toliko o tome koliko laže iskompleksirana baba, koja je ljubomorna na moju Maju! Maja je branila tri godine i zbog nje, ima od Aneli 12 tužbi i sada se vidi ko je kome prijatelj - ističe Taki i dodaje:

- Njena adresa nije Maja, njena adresa je Niš, Topaonica.

