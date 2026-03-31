Slušaj vest

Na koncertu Jakova Jozinovića, koji je privukao veliku pažnju publike i javnosti, među prvima su pristigli poznati gosti iz javnog života.

Evo ko je sve došao na koncert

Biznismen Goran Karić došao je u pratnji svoje supruge Ivane Mišković, a njihov dolazak izazvao je interesovanje okupljenih i medija.

Lara Čolić na koncertu Jakova Jozinovića: Čolina ćerka prvi put u javnosti nakon bombaškog napada na kuću

Posebnu pažnju privukao je i dolazak ćerke Zdravka Čolića, koja se pojavila u elegantnom izdanju i nije promakla fotografima na licu mesta, a ovo je je upravo njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon bombaškog napada.

U prvom redu mogla se videti i pevačica Anastasija Rilak, koja je sa velikim nestrpljenjem isčekivala početak koncerta. Interesantno je to da su supružnici Goran I Ivana do pocetka koncerta telefone nisu ispuštali iz ruke. Osim njih primetili smo i Marijanu Mateus i Milicu Jokić.

Poznati došli na koncert Jkaova Jozinovića Izvor: Kurir

Jakov napravio ozbiljnu karijeru

Podsećamo, Jozinović je do sada snimio samo dve svoje pesme, a ovoliku popularnost je stekao objavljivajući kavere najvećih hitova Čole, Đorđa Balaševića, Olivera Dragojević, Džibonija, Georgieva, i drugih zvezda...

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Ekipa Kurira je nedavno ispratila njegov nastup.