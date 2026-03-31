Dupke puna Plava dvorana Sava centra bila je obasjana svetlima mobilnih telefona dok je publika nestrpljivo iščekivala izlazak Jakova Jozinovića na scenu. Uzbuđenje se osećalo u vazduhu, a trenutak koji su svi čekali konačno je stigao.

Mladi pevač je gotovo u trku izašao pred publiku, vidno ushićen, pa je u jednom trenutku čak i zamalo sapleo, na sreću, uspeo je da zadrži ravnotežu, što je izazvalo dodatne simpatije prisutnih.

Gromoglasan aplauz i ovacije dočekale su ga već pri samom pojavljivanju, a on se odmah obratio publici:

"Dobro veče, Beograde!“

Jakov Jozinovic zapoceo koncert Izvor: Kurir

Uz širok osmeh i veliku energiju, nastavio je:

"Mili moji, jesmo li spremni za najlepše veče ikada? Jeste li spremni da izgubite glas i da odete kući sa najlepšim emocijama?"

Publika je na ova pitanja odgovorila još glasnijim aplauzom i vriskom, čime je jasno stavila do znanja da je pred njima noć za pamćenje.

Evo ko je sve došao na koncert

Biznismen Goran Karić došao je u pratnji svoje supruge Ivane Mišković, a njihov dolazak izazvao je interesovanje okupljenih i medija.

Poznati došli na koncert Jkaova Jozinovića Izvor: Kurir

Posebnu pažnju privukao je i dolazak ćerke Zdravka Čolića, koja se pojavila u elegantnom izdanju i nije promakla fotografima na licu mesta, a ovo je je upravo njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon bombaškog napada.

U prvom redu mogla se videti i pevačica Anastasija Rilak, koja je sa velikim nestrpljenjem isčekivala početak koncerta. Interesantno je to da su supružnici Goran I Ivana do pocetka koncerta telefone nisu ispuštali iz ruke. Osim njih primetili smo i Marijanu Mateus i Milicu Jokić.

Jakov napravio ozbiljnu karijeru

Podsećamo, Jozinović je do sada snimio samo dve svoje pesme, a ovoliku popularnost je stekao objavljivajući kavere najvećih hitova Čole, Đorđa Balaševića, Olivera Dragojević, Džibonija, Georgieva, i drugih zvezda...