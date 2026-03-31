Slušaj vest

Nastao je opšti skandal nakon što je učesnik u takmičenju "Pinkove Zvezde" izjavio da mu je Jakov Jozinović zabranio da na Jutjub nalogu objavi isečak iz emisije gde peva njegovu pesmu "Ja volim". O tome je Kurir pisao ranije, detalje možete pročitati OVDE.

Sada se ovim povodom oglasio i Matija Cvek, direktor produkcijske kuće u kojoj je Jakov Jozinović.

"Niko nas ništa nije pitao"

- Iskreno, danas sam čuo za to i nemam pojma o čemu se radi. Budući da sam ja diskograf i da znam ko je pisao pesmu, ko je autor, ono što ja znam da se to nije dogodilo. Nas niko nije ništa pitao - priznao je Matija.

Pogledajte deo atmosfere sa koncerta Jakova:

1/15 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: DANKO SIMUNOVIC

"Danas su mi rekli da je jedna pevačica..."

- Ne mogu reći da pratim taj šou, ali ja ne znam... Danas su mi rekli da je jedna pevačica dala nekakvu izjavu da smo nešto makli, ali ja oko toga ništa ne znam - dodao je on.

- Znam da sam Jutjub može to da napravi, ali ne može bez naše dozvole, tako da... - istakao je Matija.

Foto: Danica Trajković

10 koncerata u Srbiji

Podsećamo, kako se za prošlogodišnja dva nastupa Jozinovića u Srbiji tražila karta više, primetio je da je publika u oduševljena njegovim radom. Zakazao je, a potom i rasprodao sedam koncerata u Sava Centru, nakon čega je zbog velikog interesovanja najavio i osmi.

Kurir.rs/Blic

Ovako izgledaju njegovi nastupi: