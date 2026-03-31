Mlada muzička zvezda u usponu, Jakov Jozinović, večeras održava svoj treći od ukupno osam zakazanih koncerata u Plavoj dvorani Sava Centar, a ekipa Kurira nalazi se na licu mesta i prati spektakl iz minuta u minut.

Veče je dodatno dobilo na emociji kada se na sceni pojavila regionalna muzička diva Nina Badrić, kao prva gošća večeri. Njih dvoje su u duetu izveli bezvremenski hit “Čarobno jutro”, što je publika ispratila ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

Foto: Kurir, Damir Dervišagić

U znak podrške i ponosa, Nina je mladom pevaču poklonila ružu, a zatim mu se obratila dirljivim rečima:

"Ponosna sam svim srcem na ovog leptirića. Tvoja priča kako je krenula, mislim da je niko nikada neće ponoviti."

Nakon emotivnog obraćanja, Badrićeva je dodatno zagrejala atmosferu izvodeći svoj veliki hit "Takvi kao ti", dok je publika horski pevala svaki stih.

Evo ko je sve došao na koncert

Biznismen Goran Karić došao je u pratnji svoje supruge Ivane Mišković, a njihov dolazak izazvao je interesovanje okupljenih i medija.

Posebnu pažnju privukao je i dolazak ćerke Zdravka Čolića, koja se pojavila u elegantnom izdanju i nije promakla fotografima na licu mesta, a ovo je je upravo njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon bombaškog napada.

U prvom redu mogla se videti i pevačica Anastasija Rilak, koja je sa velikim nestrpljenjem isčekivala početak koncerta. Interesantno je to da su supružnici Goran I Ivana do pocetka koncerta telefone nisu ispuštali iz ruke. Osim njih primetili smo i Marijanu Mateus i Milicu Jokić.