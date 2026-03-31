Pevačica Zorana Mićanović je bila prinuđena da večeras otkaže svirku u jednom objektu u Beogradu. Priznala je da su razlog tome njeni zdravstveni problemi.

Nakon što je beogradski lokal objavio da će nastup biti pomeren za april, Zorana se tim povodom obratila svojoj publici toplim rečima na Instagramu:

- Dragi moji, jako mi je žao što se večeras nećemo družiti, ali tu je novi datum. Hvala na razumevanju - napisala je pevačica

Prekinula saradnju sa bendom

Podsećamo, Kurir je ranije pisao da je Zorana Mićanović prekinula saradnju sa bendom koji ju je pratio na dosadašnjim nastupima. Kako prenose mediji, nju su saradnici napustili zbog loših finansijskih uslova, a ona se onda oglasila.

Zorana je potvrdila da više ne sarađuje sa muzičarima i poželela im sreću u daljem radu.

- U svakom poslu je normalno da se saradnici menjaju, pa tako i u našem. Moj dosadašnji bend i ja smo zajednički doneli odluku da se rastanemo. Kao što su i oni rekli, svako ide svojim putem, uz međusobno poštovanje i razumevanje. Želim im od srca mnogo uspeha u daljoj karijeri i zahvalna sam na divnim godinama saradnje, uspomenama i svemu što smo zajedno prošli - rekla nam je ona.

"Sa majkom se čujem dva puta godišnje"

Podsetimo, Zorana je jednom prilikom govorila o lošim porodičnim odnosima i priznala da joj je u detinjstvu falila majka.

- Istina je da ja ne jednom, već mnogo puta nisam razgovarala sa njom. Moja majka i ja nemamo sjajan odnos. Do pete godine sam živela sa njom i prešla kod tate i od tada nikada više nismo bile zajedno. Ona je našla nekog čoveka sa kojim je živela 15 godina sve dok nije preminuo. Više sam volela da budem sa mamom, čak nisam ni htela da idem kod tate. Ali, pojavio se taj čovek, majka je izabrala njega i ostavila me. On me nikada nije prihvatio – govorila je Zorana sa knedlom u grlu u emisiji „Pretres“.

