Rijaliti učesnici Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su kažnjeni od strane produkcije, jer se nisu pojavili u emisiji.

Udareni po džepu

Danas je u "Eliti" došlo do novog kršenja pravila, nakon što su trudna Anita Stanojlović i njen partner Luka prekršili jedno od glavnih pravila.

Njih dvoje su tokom trajanja emisije samoinicijativno napustili istu, ignorišući da je njihova obaveza da budu zajedno sa ostalim učesnicima.

Produkcija je reagovala momentalno. Veliki šef je doneo hitnu odluku da ih kazni finansijski, jasno pokazujući da niko nije iznad pravila i da ovakvo ponašanje neće proći nekažnjeno.

Anitina majka ljuta zbog ćerkine trudnoće u rijalitiju

Priznala je kako stvari stoje u Anitinoj porodici, te da njen sin ne zna da će dobiti brata ili sestru.

- Aleksej ne zna još uvek ništa, nije mu ništa rečeno. Anitina majka nije želela da bude deo rijalitija, pitala sam je da li želi da se oglasi, rekla je da ne želi. Večeras mi je pred uključenje poslala poruku da ne uvijam u foliju ništa, ona ne želi nikakav komentar da da na tu priču, ljuta je, neće da razgovara na tu temu. Nije ništa rekla Alekseju, neće ni u skorije vreme, tek možda kada Anita bude izašla. Neka prođe određeni period, da se stvari slegnu, pa možda bude i drugačiji komentar - rekla je Tamara, koja se osvrnula na Anitinu majku Angelinu.

- Nije reagovala najsrećnije, ne podržava to. Čuva Alekseja, ljuta je na nju. Smatra da to nisu dobre stvari, da se ne poznaju, a u rijalitiju prave dete... Ne želi da ima kontakt ni sa jednom osobom, gaji sinove, unuče, radi... Ne želi da bude deo rijalitija.

Osvrnula se i na to što Bajo, Lukin otac, i dalje ne prihvata Anitinu trudnoću:

- Što se Baje tiče, neću prerano davati specijalne izjave, znam da je moj stric njemu dosta pomogao svojevremeno. Kada bude sto posto uveren u to da je Anita trudna verujem da će promeniti mišljenje i da će sve to prihvatiti. Luka ima 36 godina, suludo je da se bilo kome roditelji mešaju u izbore - rekla je Tamara, a potom priznala da veruje u iskrenost čestitke Biljane Vujović.

- U komunikaciji koju sam ja imala sa Biljanom znala sam njen stav, to što se obradovala vezano za Anitinu trudnoću verujem da je iskreno, da je to želela, ne mogu da poverujem da je to fejk. Što bi neko folirao da lažno podržava takvu stvar? Mislim da je zaista srećna i da je ovo želela, da u ovom trenutku podržava Anitu i Luku.