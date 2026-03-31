Mlada muzička zvezda u usponu, Jakov Jozinović, večeras nastupa u Plavoj dvorani Sava centra, gde održava treći od ukupno osam zakazanih koncerata. Ekipa Kurira prati spektakl iz minuta u minut, donoseći najnovije detalje sa lica mesta.

Veče je dobilo dodatnu emotivnu notu kada se na sceni pojavila regionalna muzička diva Nina Badrić, prva gošća večeri. Međutim, pravi delirijum nastupio je kada je na scenu izašao Željko Samardžić, a zajedno su izveli hit "Nisi ti za male stvari", što je publika ispratila ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

Evo ko je sve došao na koncert

Biznismen Goran Karić došao je u pratnji svoje supruge Ivane Mišković, a njihov dolazak izazvao je interesovanje okupljenih i medija.

Posebnu pažnju privukao je i dolazak ćerke Zdravka Čolića, koja se pojavila u elegantnom izdanju i nije promakla fotografima na licu mesta, a ovo je je upravo njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon bombaškog napada.

Nina i Jakov raspametili publiku

U prvom redu mogla se videti i pevačica Anastasija Rilak, koja je sa velikim nestrpljenjem isčekivala početak koncerta. Interesantno je to da su supružnici Goran I Ivana do pocetka koncerta telefone nisu ispuštali iz ruke. Osim njih primetili smo i Marijanu Mateus i Milicu Jokić.