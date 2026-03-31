Pevačica Mia Borisavljević već dugi niz godina uživa u braku sa kolegom Bojanom Grujićem, sa kojim ima dve ćerkice. Iako uspešno balansira karijeru i porodični život, Mia je priznala da je bilo trenutaka kada je sumnjala u svoje majčinske sposobnosti.

Mia Borisavljević otvorila dušu

Tokom večerašnje emisije "Amidži šou", Mia je otkrila kada je prvi put pomislila da nije dobra majka. Na pitanje voditelja: "Navedi jednu situaciju kad si pomislila da si grozna majka", pevačica je iskreno odgovorila:

- Bilo je puno takvih situacija, posebno nakon porođaja. Sve i svašta sebi zameraš, hormoni utiču na sve, a najteže mi je palo kada sam imala prvi nastup i ostavila bebu staru mesec i po dana. Tada sam mislila da sam grozna majka. Sada, iz ove perspektive, gledam drugačije. Sa drugim detetom mi je bilo lakše, nisam imala toliku grižu savesti. Moraš da shvatiš da je to normalno, ali tada je bilo stvarno teško.

Haos na mrežama izbio zbog njenog muža

Podsetimo, iako Mia već godinama važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradnoj sceni, neretko je bila na meti komentara da svoje fotografije na društvenim mrežama dodatno uređuje u fotošopu. Međutim, nedavno se u sličnoj situaciji našao se i njen suprug.

Naime, na društvenoj mreži TikTok nedavno se pojavila fotografija Bojana Grujića sa letovanja koja je ubrzo privukla veliku pažnju korisnika, a mnogima je za oko zapao upravo njegov zadnji deo tela. Nedugo zatim objavljena je i druga fotografija, na kojoj pevač izgleda vidno drugačije, što je dodatno podgrejalo sumnje. Upravo ta razlika pokrenula je lavinu komentara i spekulacija među pratiocima, koji su počeli da sumnjaju da je pevač možda dodatno ulepšao svoj izgled pre objavljivanja slike.