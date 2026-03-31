Stanija je sinoć ušla u "Elitu 9", a nakon što se suočila sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem i iznela intimne detalje njihovog odnosa na red je došla i njena nekadašnja prijateljica Maja Marinković.

"Stanijn ulazak je bio dogovor"

Tokom rasprave za crnim stolom Maju su pitali zbog čega misli da je sve oko Stanijinog ulaska dogovor.

- Mislila sam da je dogovor zato što je bilo to pitanje kad smo imali slikanje, neke stvari su mi čudne. Kad je sinoć ušla Stanija imala je normalan stav, pozvala me je, prošetale smo, ali me je ponizila, šta mene boli uvo šta misli narod - objasnila je Maja.

Stanija je rekla da je pomenula Majine bivše partnere kako bi objasnila na šta je Asmin spao.

- Spominjanje koliko je Maja imala partnera nema veze sa ovim sad. Ja ovde živim 8 godina, gde da se zaljubim, naravno da ću u rijalitiju. Ti imaš pravo neke stvari meni da zameriš, a ako mi ne zameraš, ja sam jedina govorila da ne treba tako da ponižava bivšedevojke, ne treba da vređa ni majku svog deteta... Ja ne mogu da budem kriva što se on zaljubio u mene - rekla je Maja.

Stanija joj je odmah uzvratila.

- Da ali ja sam za osam godina imala dve veze a koliko si ti imala. Pričamo činjenice. Nisi ti meni kriva, ja nisam došla tebe da gazim, ali isto tako žao mi je što se osećaš poniženo jer ja njemu govorim činjenice. Sa koliko frajera si bila ovde? - pitala je Stanija Maju.

Marinkovićeva je istakla da njeni frajeri nisu Durdžićev i Stanijin problem, a na konstataciju Doborjevićeve da je ona za osam godina imala samo dve veze sa Markom i Asminom Maja je uzratila.

Maja pomenula Desingericu

- Mi ne znamo da li je bilo dvojica, a ovde se snima pa se zna sa kim sam ja bila... To je kvarno... Ko je spomenuo Desingericu, slobodno pričajte, pozdrav za mog velikog brata i druga, nikad ništa nisam imala sa njim - navela je Maja, nakon čega joj je Stanija odgovorila:

- Ne mogu da kažem da si svetica, kad su svi gledali... Maja i Asmin već izgledaju kao da su u vezi, ja između toga neću da stajem - rekla je Stanija, koja je u "Eliti" otkrila da razmišlja da dobije dete pomoću surogat majke.

Asmin spava sa Stanijom

Asmin Durdžić je tokom popodnevnog odmora dugo odbijao da se odvoji od Maje Marinković, a onda je ipak popustio i otišao kod Stanije Dobrojević. Ušuškao je Maju u krevet, pokrio i izljubio, a nakon toga krenuo u izolaciju kod bivše verenice.

Starleti nije bilo pravo u početku, ali na kraju je ipak dozvolila Asminu da je poljubi, pa mu je dala traku "Stiča" ili kako ona to zove "lemura" da sa tim spava u izolaciji.

Kad je namestio "lemura", Asmin se ušuškao pored svoje bivše verenice Stanije u izolaciji.

