Slušaj vest

Toma Panić iskreno je govorio o ljubavi sa Nadeždom Biljić i otkrio šta je ključ uspeha njihovog odnosa.

"Ima neku svoju ludost"

Bivši maneken priznao je kako su prebrodili sve turbulencije i uplovili u mirnu luku.

- Nadežda ima neku svoju ludost. U celoj priči, pre svega, ona je dobar čovek. Mi smo prvo bili prijatelji i nemamo neke tajne. Prvo, imamo sina. Nije to bilo presudno da mi pošto poto ostanemo zajedno. Kasnije smo počeli da živimo zajedno, posle saznanja o trudnoći. Bili smo mladi i sa mnogo velikih problema. Nisu baš svi moji problemi za javnost koji su se vukli. Neka mala greška iz pijanstva me je koštala, pa je išlo i do suda - govorio je Toma za full screen media i dodao:

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: ATA images, Dj.Djoković, Printscreen Instagram

- Malo je i rijaliti uticao, ta psiha, sve što je bilo. U pitanju su loši ljudi. Ti kad ne živiš sa nekim ko ti ne odgovara, ti se okreneš i odeš, a ovde smo svi živeli zajedno. Posle života u svetu treba se uklopiti u Srbiji. Bio sam mlad, nisam znao ni šta hoću ni šta neću, iskreno da ti kažem. Pričom, dogovorima, razgovorom sa roditeljima sve se rešilo. Prijatelje takozvane i savetodavce smo odstranili i to je bio ključ. Od tada bez problema funkcionišemo, radimo, gajimo dete...

Poslovna saradnja

Bivši rijaliti učesnik Toma Panić u potpunosti se posvetio muzičkoj karijeri svoje partnerke Nadežde Biljić, sa kojom je započeo vezu pred kamerama „Zadruge“ i kasnije dobio sina Longa. Iako je Nadežda u jednom trenutku donela odluku da se povuče sa javne scene, ubrzo se predomislila i vratila muzici.

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić održala koncert Foto: Dj.Djoković

Toma se nedavno oglasio na Instagramu, poručivši da mnoge kolege i koleginice pokušavaju da je oponašaju – kako u karijernim potezima, tako i u stilu. Dodao je da brojni žele da liče na njegovu suprugu, pa zato kopiraju i njen autentični stajling, za koji je, kako ističe, upravo on zadužen.

"Samo da obratimo pažnju na nekoliko stvari. Od kako je Nadežda izjavila da nije deo estrade odjednom je nastao trend da ostali nisu deo estrade i odjednom se ne druže a do juče dizali jedni druge u nebesa. Od kako sam počeo da se bavim Nadeždinim stajlingom i počeo da forsiram odela i diskretniji s*ksipil odjednom su svi počeli sa istim stajlingom a do juče sve polugole–kičeraj", počeo je on i dodao:

"Kradu joj repertoar"

1/9 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Dejan Milićević

"Kada sam počeo sa PR-om udate i porodične žene što je činjenica i realnost, odjednom imamo istu priču i sa drugima. Sve što negde objavimo kako Nada peva to vidimo da žele da oponašaju. Kradu joj repertoar itd. Dragi ljudi, ne radi se to tako jer je smešno i kratkotrajno! Svaka ličnost je za sebe, naš šablon rada je realan i nema laži! P. S. Sa druge strane drago mi je za sve ove činjenice jer je potvrda da smo na pravom putu, na putu istine i kvaliteta. I da ne zaboravim, Nadežda je jedna jedina!", poručio je on bez zadrške.