Jedna od najpoznatijih domaćih glumica Ljiljana Jakšić uslikana je potpuno neplanirano – i to usred obične kupovine u marketu! Bez trunke šminke, u opuštenom izdanju i sa korpom u ruci, slavna umetnica pokazala je da i ona živi sasvim običnim životom.

Na fotografiji se vidi kako pokušava da dohvati proizvod sa najviše police, dok u drugoj ruci drži korpu punu namirnica. Ništa nije ukazivalo na to da je reč o osobi koju svakodnevno gledamo na televiziji i u pozorištu.

Kupci koji su se zatekli u radnji ostali su u čudu, neki su je prepoznali tek kada su bolje pogledali, dok su drugi samo prošli pored nje, ne sluteći da se pored njih nalazi velika zvezda.

Ovaj prizor još jednom dokazuje – i najveće zvezde su, na kraju dana, samo ljudi koji kupuju ulje, brašno i osnovne namirnice, baš kao i svi mi.

Sa vantelesnom oplodnjom počela u 48. godini.

Podsetimo, Ljiljana Jakšić je otkrila da je sa vantelesnom oplodnjom počela u 48. godini.

- Ja prosto nisam mogla da pomirim u sebi to da nikada neću imati dete jer sam jako želela, jako sam volela. Majčinstvo je nešto što je meni vrhunska priča našeg života. Taj odnos sam imala i taj odnos nisam mogla da pomirim. Ja sam sa tim veštačkim oplodnjama počela već u... - ispričala je Ljiljana za medije, pa dodala.

- Već u 48. godini. Bilo je pet pokušaja, ja sam sve vreme radila. Nisam išla na trudničko bolovanje, nisam išla na porodiljsko bolovanje. Prestala sam da radim u osmom mesecu. Morala sam samo u nekom dobu da sašijem kostim, širu haljinu, da se to malo pokrije.

Sama brine o detetu

Podsetimo, glumica Ljiljana Jakšić  u 52. godini rodila je ćerku Dariju. Ovakva njena odluka bila je čudna mnogima, a ona je gostujući na Kurir televiziji govorila o tome da li se konsultovala sa medicinskim stručnjacima ili joj to nije bilo važno u datom trenutku:

- U tom trenutku meni uopšte nije bilo važno šta kaže medicina, jedino mi je bilo važno da mi ginekolog posle pregleda kaže da li je to moguće, da li on veruje u to. To mi je bilo dovoljno, dalje nisam razmišljala - rekla je gostujući na Kurir televiziji.

