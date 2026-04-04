Slušaj vest

Čedomir Jovanović i njegov blizak prijatelj Aleksandar Kos odlučili su da naprave iskorak u potpuno novoj sferi i oprobaju se u modnoj industriji. To će tek da izazove veliku pažnju javnosti!

Inspirisani svetski poznatim kreatorima i modnim dvojcima koji su izgradili imperije, poput Dolče i Gabane i ostalih modnih magova, njih dvojica planiraju da pokrenu sopstvenu modnu liniju u Srbiji, koja će nositi simboličan i snažan naziv "Odustaćemo nikad".

Aca Kos i Čeda Jovanović ulaze u modnu industriju Izvor: Kurir

Umetnosti i dizajn

Ovaj projekat, kako saznajemo, neće biti samo još jedan pokušaj ulaska u svet mode, već će imati i dublju, humanitarnu dimenziju. Ideja je da se kreativnošću, umetnošću i dizajnom pošalje poruka solidarnosti, istrajnosti i borbe za bolje društvo.

Detalje za Kurir iznosi Aleksandar, koji je potvrdio naše saznanje kad smo ga pozvali za komentar:

- Mnogi su nas zvali da Čeda i ja učestvujemo u ozbiljnim projektima. Zato smo došli na ideju da spojimo lepo i korisno, a iznad svega humano. Pokrećemo svoju fondaciju, u kojoj ćemo zajedno, zahvaljujući poznanstvima i prijateljima, da se borimo za ljude kojima je neophodna pomoć. Prvi projekat je brend koji pokrećemo. Ja ću pokazati sav svoj talenat i pokazaću šta umem. Okupićemo mnogo dobrih ljudi. Spremamo letnju kolekciju, još je u izradi. Za petnaest dana se završavaju glavne skice. Ide leto i zaštitni znak će biti crveno srce. Brend će da se zove "Odustaćemo nikad". To je slogan pun ljubavi, pažnje i ono što nas pokreće.

U svemu zajedno

Aca Kos i Čeda Jovanović u dobru i zlu



Kako dalje saznajemo, planirano je da kolekcija bude predstavljena nizom promotivnih događaja, ali i putem društvenih mreža, gde će publika imati priliku da prati ceo proces nastajanja brenda od prvih skica do finalnih komada. Poseban akcenat biće stavljen na simboliku ljubičastog srca, koje će predstavljati centralni motiv kolekcije i univerzalnu poruku empatije i zajedništva.

Izvori bliski nasiocima ovog projekta navode da će u realizaciju biti uključeni i brojni poznati iz javnog života, dizajneri, umetnici i humanitarci, koji su već izrazili želju da podrže ovu inicijativu, a s kojim je Kos već obavio poslovni sastanak i predočio im ideju. Takođe, deo prihoda od prodaje biće usmeren ka fondaciji koju osnivaju, čime će svaki komad odeće imati i dodatnu vrednost - doprinos onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Inače, Kos je nedavno kupio nekretninu na Kipru, što je potvrdio za Kurir.

Luksuz i privatnost

- Imate dobre informacije. Pazario sam nekretninu na Kipru i Čedi se dopada. Baš je lepo odreagovao. To je severni deo Kipra, prelepo je, verujte mi - rekao je Kos i dodao da se njegova nova kuća nalazi u ekskluzivnoj regiji Esentepe.

On je istakao da je upravo ovaj deo ostrva poznat po luksuzu, privatnosti i prirodnim lepotama koje ostavljaju bez daha.

- Moj deo, na kojem sam kupio kuću, najekskluzivniji je deo tog područja. Sve kuće praktično izlaze na more, a planine nas okružuju. To je neverovatan spoj pejzaža - more, zelenilo i mir, koji je danas retkost - objasnio je.