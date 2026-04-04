Darko Lazić nedavno je boravio na Svetoj Gori, jednom od najvažnijih duhovnih centara pravoslavlja, gde je potražio mir i unutrašnju ravnotežu nakon turbulentnog perioda koji je ostavio trag kako na njegov privatni, tako i na porodični život usled tragedije kad je u saobraćajnoj nesreći poginuo njegov brat Dragan Lazić.

Dani molitve

Strah od teških trenutaka

Odluka da poseti ovo sveto mesto nije bila slučajna. Naime, Lazić se već duže vreme suočava s brojnim izazovima i pritiscima i nikako ne može da se oslobodi negativne energije. Osetio je potrebu da se na neko vreme povuče iz svakodnevice i posveti sebi, veri i duhovnom oporavku. Upravo zato je utočište pronašao među monasima, u tišini i molitvi, daleko od očiju javnosti i gradske vreve.

Tokom boravka na Svetoj Gori, Laziću su monasi čitali posebne molitve za duhovno osnaženje i zaštitu, koje u pravoslavnoj tradiciji imaju snažan simbolički i duhovni značaj. Ovakve molitve često se vezuju za oslobađanje od negativnih uticaja i pronalazak unutrašnjeg mira, što je, prema rečima upućenih, bio jedan od glavnih razloga njegovog odlaska.

Odgovornost

- Na Darku je veliki teret. U poslednje vreme imao je osećaj da ga prati loša energija i da mu je potrebna božja pomoć. Nije se dvoumio da ode na sveto mesto jer je osećao da je to pravi korak za njega. Čitali su mu molitve za porodicu. Neke neobjašnjive sile su se nadvile nad tu porodicu i Darko je želeo da se maksimalno posveti molitvi i liturgiji koja mu je dala snagu za dalji život - priča naš izvor.

Zanimljivo je da je Lazić boravio kod istih monaha koje redovno posećuje i njegov kolega Milan Stanković. Na ovom putovanju Darko nije bio sam. Društvo su mu pravili Danijel Nedeljković, aktuelni suprug njegove bivše žene Ane Sević, i pevač Saša Kapor, koji su mu pružili podršku u ovom važnom trenutku.