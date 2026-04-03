Iako su mnogi očekivali veliku medijsku pompu i reflektore, ona je odlučila da se pojavi drugačije, tiho i u svom stilu.

U intervjuu za Kurir otkrila je kako je izgledao proces stvaranja muzike koja nosi lični pečat, ali i detalje iz privatnog života koji je ponovo promenila iz korena.

"Hteli smo minimalistički zvuk"

Izdala si album bez pompe i reklame, zašto si baš taj način izabrala i koliko si zadovoljna reakcijama?

- Album sam po sebi nije komercijalan. Mislila čak i da platimo reklamu, ali to ne znači da će nešto proći ili ne. Znala sam da će se svideti mojoj publici koja me sluša već 15 godina. To mi je bio i cilj, ali da se prvenstveno meni sviđa. Ovo je moj prvi album koji mogu da pustim od prve do poslednje pesme i da slušam. Videla sam da ima komentara tipa zašto muzika nije jača, ali mi smo baš hteli minimalistički zvuk i to smo uspeli. Ima ljudi kojima se to sviđa, ali ima onih koji nisu to skapirali, ali ne mogu svima pojedinačno da objašnjavam.

Koliko je bilo teško posle tolike pauze ponovo snimati i raditi?

- Nije mi bilo teško jer sam se odmah zaljubila u sve pesme. Tekstove sam pisala za 15 minuta, sve mi je lepo i lagano išlo i oko muzike. Tako da mi je bilo baš lako.

"Ovoga puta sam znala šta želim"

Po kom principu si birala pesme i zašto je baš numera "Sitna slova" tvoj favorit?

- Birala sam orijentalni zvuk, a ne komercijalni. Da muzika bude minimalistička, da sve nekako bude dosta nežno i oblačasto. Naravno, osim "Anarhije". Ovoga puta sam od starta znala šta želim od ovog albuma. Mislim da je pesma "Sitna slova" najlepša i najbolja pesma od svih mojih albuma. Neverovatno koliko mi je legla, i za pisanje i izvođenje. Videla sam da komentarišu da je posvećena mom ocu, nije zaista. Sve pesme su ljubavnog karaktera, a ova pesma mi specijalno prija.

Kako komentarišeš pohvale publike da ti se u glasu čuje posebna emocija i zrelost?

- Meni je baš drago, ali mislim da sam ja već sa 18 godina pevala neke tekstove koji su prezbiljni za te godine. Sada kada otpevam tako neki tekst, normalno da mi se više veruje.

Promenila odluku

Jednom prilikom si rekla da ćeš na estradu da se vratiš kao tekstopisac i čovek koji će drugima raditi pesme, šta te je navelo da se predomisliš?

- Navelo me je to što mislim da kada bih nekome predočila tekstove ovako, bez muzike, zapitali bi se šta treba da pevaju. Nisu to neki hitovi, neka komercijala... Muzika je sva tako drugačija i iskreno ne verujem da bi to nekoga drugog privuklo. Mislim da sam se ja tu kao izvođač, napokon pronašla, i sad je to nekako moje, leži mi.

Ko je bio najveća podrška tokom stvaranja?

- Mama definitivno. Bez nje ne mogu ništa.

Nova stranica života

Preselila si se u Sarajevo. Da li si rešila da to bude konačno tvoja mirna luka ili samo privremeno rešenje?

- I kad ne živim ovde, ovde sam nekako najviše. Meni je potpuno normalno i prirodno da se vratim ovde. Nekako imam osećaj da nisam ni odlazila. Kontala sam uvek da ću se vratiti.

Da li si emotivno ispunjena i šta se dešava na ljubavnom planu?

- Jesam. Na ljubavnom planu je sve okej. Postavila sam sliku na Instagramu, nije u pitanju muž, ali sam tako od milošte rekla. Da, zaljubljena sam, u vezi sam i srećna.