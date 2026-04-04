Smrt Stele Savić, drugarice Kristijana Golubovića čije je beživotno telo pronađeno u ventilacionom otvoru na Zvezdari, i dalje intrigira javnost. Iz dana u dan se pojavljuju nove informacije, a poslednja u nizu je ta da je njen partner Miša Paskulov iznenada nestao. Naša ekipa posetila je njegov porodični dom na Zvezdari, gde je živeo sa Stelom, ali ga nismo pronašli na adresi.

Povučen par

To je dodatno produbio misteriju koja već danima intrigira javnost. Uprkos upornim pokušajima da stupimo u kontakt s njim ili članovima njegove porodice, vrata su ostala zatvorena, a odgovora nije bilo. Komšije su bile zatečene i vidno uznemirene celom situacijom, ali retko ko je želeo da javno govori.

Misterija

Prema njihovim rečima, Miša i Stela važili su za povučen par, koji nije često privlačio pažnju, ali su poslednjih dana primetili neuobičajenu tišinu oko kuće.

- Nismo ga videli. Inače je znao da izađe, da se javi, ali sada kao da je u zemlju propao. Jedino ako ga Kristijan nije poslao u neku banju da se oporavi - rekao je jedan od komšija koji je želeo da ostane anoniman.

Nestanak Miša Paskulov dolazi u trenutku kada se u javnosti sve glasnije spekuliše o njegovoj ulozi u tragičnom događaju koji je odneo život Stele Savić. Iako zvanične potvrde nadležnih organa o njegovoj odgovornosti nema, činjenica da je nedostupan dodatno podgreva sumnje i stvara prostor za različite teorije.

Pojedini izvori tvrde da se Paskulov povukao zbog pritiska javnosti. Ipak, bez konkretnih informacija, sve ostaje na nivou nagađanja. Nekretnina na Zvezdari, koja je donedavno bila mesto zajedničkog života para, sada deluje napušteno i tiho.

Pre nekoliko dana smo uradili razgovor sa Mišom, koji je i sam rekao da mu smeta što ga krive za Stelinu smrt.

Živeli zajedno