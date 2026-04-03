Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović je sa svojim pratiocima na Instagram nalogupodelila emotivno pismo koje je dobila od majke kandidata muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

U dirljivoj, rukom ispisanoj poruci, majka je Ceci posvetila stihove, opisujući je kao osobu koja „u drugima vidi cvet i svojim sjajem budi tuđe snove“, uz duboku zahvalnost za sve što čini za mlade talente.

Vidno emotivna, pevačica je priznala da ju je ovaj gest posebno pogodio, naglasivši da za nju ne postoji veći kompliment ni veća čast od iskrenih reči koje dolaze pravo iz srca.

"Ruži koja u drugima vidi cvet i svojim sjajem budi tuđe snove. Hvala vam. Majka" pisalo je u pismu, a onda je Ceca na to odgovorila:

"Ne postoji veći kompliment i čast za mene. Poruka majke jednog sjajnog kandidata" - napisala je Ražnatovićeva.

Koncert na Marakani

Vest da je Dino Merlinzakazao 31. jula spektakularni nastup na stadionu Koševo u Sarajevu odjeknula je širom Balkana, ali čini se da je muzički "odgovor" iz Beograda stigao brže nego što je iko očekivao! Naime, društvene mreže su doslovno eksplodirale nakon što se pojavila uzbudljiva informacija -Svetlana Ceca Ražnatović navodno zakazuje čuvenu beogradsku Marakanu za 2027. godinu!

Podsetimo, regionalni muzički čarobnjak Dino Merlin nedavno je obradovao desetine hiljada svojih fanova najavom velikog i petog puta u karijeri povratka na stadion "Asim Ferhatović Hase" (Koševo). Ovaj potez označio je početak priprema za jedan od najvećih muzičkih događaja u regionu, a publika je sa oduševljenjem dočekala vest. Ipak, fokus javnosti se sada iznenada prebacio na prestonicu Srbije.

Prema glasinama koje se masovno dele na društvenim mrežama, Ceca je odlučila da još jednom ispiše istoriju na stadionu "Rajko Mitić". Tvrdnje da je Marakana već "rezervisana" za 2027. godinu izazvale su potpunu euforiju među njenim fanovima, koji već godinama priželjkuju reprizu legendarnog koncerata iz 2002. godine.

Tragom ovih informacija, pokušali smo da saznamo šta se zaista krije iza viralnih objava. Pozvali smo poznatu pevačicu za komentar u želji da dobijemo zvaničnu potvrdu, ali do direktnog odgovora nismo uspeli da dođemo. Iz njenog PR tima su bili prilično zatvoreni po ovom pitanju, kratko nam poručivši da Ceca u ovom trenutku ne želi to da komentariše. Pevačica ne krije da sprema novi album koji se očekuje kraj 2026. ili početkom naredne godine.

