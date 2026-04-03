Takmičarka "Zvezde Granda" Milica Živković zbog zdravstvenih problema morala je da primi infuziju pred sam izlazak na scenu muzičkog takmičenja.

Učesnice takmičenja "Zvezda Granda" Milica Živković i Mina Mujkić prvi put su se susrele u duelu, tokom kog su se nadmetale jedna protiv druge.

Milica je pred sam nastup u četvrtom krugu, koji se završio neočekivanom odlukom produkcije, imala zdravstvenih problema zbog čega je morala da primi infuziju pred izlazak na binu.

- Već par dana sam bolesna i ja sam mentoru Đorđu veče pred snimanje javila da imam temperaturu 40, bukvalno nisam mogla da stojim. Baš sam bila loše i on mi je rekao da moram da dođem, kako god bilo, da moramo da se borimo. Tako da sam se pokupila i došla u Grand. Ceo dan sam bila na lekovima i infuziji - otkrila je Milica Živković.

Drama pred izlazak na scenu

Ona je infuziju primala do pred sam izlazak na scenu.

- Ne znam šta da kažem osim da sam prezadovoljna i da se nadam da se ovo neće dešavati. Trudimo se svi da budemo profesionalci.

Podsetimo, direktor Grand produkcije Goran Šljivić nedavno je hitno reagovao zbog rokera Đorđa Davida koji je prekršio pravila u četvrtom krugu takmičenja.

Agresivna Zvezda Granda

Pevačica Meliha Imširović, nekadašnja Zvezda Granda, našla se u centru skandala i to zbog tuče na nastupu. Naime, ona je na jednom slavlju skočila na jednog od menadžera od njenih kolega. Meliha se zaletela dok je trajala svirka i udarila šamar menadžeru.

Meliha je, kako se može videti na snimka, u jednom trenutku poludela, pa krenula ka menadžeru, i svom snagom mu opalila šamar, pa nastavila da se prepire. Povod njenog napada nije poznat.

"Zaslužio je, zna dobro šta je izgovorio", "Čuj, pa ko je ona, kakvo je ovo ponašanje?", "Bože, strašno", neki su od komentara ispod videa koji je objavio bosanski Avaz.

