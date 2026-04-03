Jednom prilikom, pevačica Edita Aradinović je iskreno pričala o trudnoći i priznala da nije zamišljala da će biti ovako. Priznala je da je maštala da će drugo stanje prolaziti sa partnerom, međutim danas kroz to iskustvo ide sama. Pevačica ističe da ne žali zbog toga.

Ne podnosi osude javnosti

- Nisam, zamišljala sam da će to biti svakako u nekoj harmoniji, da ću imati partnera... Ne znam kako da se izrazim, a da ne... Bože sačuvaj, zbog javnosti, ne podnosim više osude javnosti. Ne mogu s ljudima (smeh). Znači, bude li neko nešto napisao... Možda nije dobro da budem toliko iskrena. Nikad nisam imala više udvarača nego sada, a pre toga ne - priznala je Edita.

Morala da bira

- Opet, s druge strane, ipak sam se negde mirila s tim da ja neću moći da imam emocionalno stabilnu vezu i da vreme odmiče, ja neću biti mlađa, biću sve starija i, kao, moram da biram; znači ili ovo ili ovo. Ili da nemam ništa, solo devojka, što je meni skroz okej, nemam ništa protiv toga ili da stvaram porodicu pa kako mi Bog namesti, kakve karte da, kako budem odigrala. Sad, to se desilo. Negde sam u svojoj glavi imala tu opciju da ću možda i sama prolaziti kroz neke stvari, zbog pređašnjih iskustava i što sam bila zacrtala u glavi da to bude ili ovako ili nikako. Sad sam to malo promenila - iskrena je bila ona koja je svakako nastavila da neguje dobar odnos s bivšim izabranikom.

O bivšem

Kako pevačica sama ističe, između njenog bivšeg i nje vlada veliko poštovanje i ona ćerki "nikada neće braniti da viđa oca". Kad god bude želeo da provodi vreme sa njom, ta će mu se želja i ostvariti.

O starim ranama

- Reći ću ovako, ja sam to tek skoro shvatila i priznala sebi da sam ja malo dramatična. Uvek sam nekako bežala od toga, kao: "Ne, to nije tako, ja sam..." Šta god. Zapravo, puno drame ima, jer šta gledaš dok si mali, to živiš kad si stariji. Međutim, kada to osvestiš, onda kreneš nekako drugačije da doživljavaš neke stvari i da prihvataš... U ovom slučaju, to što mene vraća u prošlost su neke rane koje ja nisam zalečila i neki ljudi koje sam pustila jer sam morala. Evo, ja sad mogu da se rasplačem. Sad sam trudna, znam da ide novi život, žao mi je jer ne znam da li sam nešto propustila, opet znam da nisam... Jaoj (smeh)... Dajte mi maramicu... Imam utisak da sam nekad onako prenaglila u nekim stvarima i odlukama. S jedne strane Bog je tako namestio, postoji razlog zašto je to tako. S druge strane, znam da će mi zauvek neke stvari ostati rana, samo treba da prihvatim to i da ne budem patološki tako... Bavim se javnim poslom i sve se vidi - objašnjavala je Aradinovićeva.

Detalji raskida

Podsećamo, Edita Aradinović stavila je tačku na ljubav sa Nenadom Stevićem iako je otac njenog deteta. Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora Kurira, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

