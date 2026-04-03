Novi Sad večeras postaje epicentar dobre pesme i emocije, jer folk zvezda Halid Muslimović priređuje koncert „Veče pravog meraka“ u Master hali Novosadskog sajma, uz podršku prijatelja i kolega, i obećanje da će atmosfera nadmašiti sve što je publika do sada doživela.

Na binu će, pored domaćina večeri Halida, izaći i njegovi dugogodišnji prijatelji i saradnici Ferid Avdić, Buba Jovičić i Albina Bajić, koji će zajedno sa publikom podeliti veče ispunjeno emocijama, nostalgijom i pravim merakom.

Za vrhunski muzički doživljaj biće zaduženi Halidov bend „Jarani“, kao i energični sastav „Top 021“, koji će svojim aranžmanima dati posebnu boju već dobro poznatim hitovima.

Halid Muslimović Foto: Kurir

Pred sam izlazak na scenu, Halid Muslimović nije krio uzbuđenje:

•⁠ ⁠Očekujem jedno veče puno emocija, pesme i ljudi koji znaju da uživaju u pravoj narodnoj muzici. Novi Sad je uvek znao da prepozna iskrenu energiju i verujem da će atmosfera biti barem kao ona koju smo imali 12. novembra u Plavoj dvorani Sava centra, ako ne i još bolja – poručio je pevač.

Podsećanja radi, koncert u beogradskom Sava centru ostao je upamćen kao jedan od najemotivnijih u njegovoj karijeri, kada je publika u glas pevala svaki stih, a ovacije nisu prestajale ni nakon završetka nastupa.

Sudeći po interesovanju i energiji koja već kruži među publikom, Novi Sad je spreman da ponovi i nadmaši tu magiju.

A večeras, u Master hali, sve je spremno da se ta priča ispiše uz muziku, osmehe i srca puna emocija.

Ne propustiteStarsMUZIČKO PRIJATELJSTVO I POŠTOVANJE NA SCENI: Ferid Avdić drugi gost na koncertu Halida Muslimovića (FOTO/VIDEO)
Koncert Halida Muslimovića u Sava Centru
StarsOVO SU DECA HALIDA MUSLIMOVIĆA! Ženama će pasti vilice kada mu vide sina, a ćerka mu je završila OZBILJNE ŠKOLE
StarsNAKON SVIH AFERA HALID MUSLIMOVIĆ SE PONOVO AKTIVIRAO! Tvrdi da mu je Lidija Vukićević TOP, a evo šta kaže za Cecu
StarsŠABAN, HANKA, HALID, LJUBA ALIČIĆ PRE 20 GODINA UKRSTILI GLASOVE: Isplivao dosad neviđen snimak, veselili se uz pesmu MOJ DILBERE
 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP 591 Izvor: Kurir TV