Novi Sad večeras postaje epicentar dobre pesme i emocije, jer folk zvezda Halid Muslimović priređuje koncert „Veče pravog meraka“ u Master hali Novosadskog sajma, uz podršku prijatelja i kolega, i obećanje da će atmosfera nadmašiti sve što je publika do sada doživela.

Na binu će, pored domaćina večeri Halida, izaći i njegovi dugogodišnji prijatelji i saradnici Ferid Avdić, Buba Jovičić i Albina Bajić, koji će zajedno sa publikom podeliti veče ispunjeno emocijama, nostalgijom i pravim merakom.

Za vrhunski muzički doživljaj biće zaduženi Halidov bend „Jarani“, kao i energični sastav „Top 021“, koji će svojim aranžmanima dati posebnu boju već dobro poznatim hitovima.

Pred sam izlazak na scenu, Halid Muslimović nije krio uzbuđenje:

•⁠ ⁠Očekujem jedno veče puno emocija, pesme i ljudi koji znaju da uživaju u pravoj narodnoj muzici. Novi Sad je uvek znao da prepozna iskrenu energiju i verujem da će atmosfera biti barem kao ona koju smo imali 12. novembra u Plavoj dvorani Sava centra, ako ne i još bolja – poručio je pevač.

Podsećanja radi, koncert u beogradskom Sava centru ostao je upamćen kao jedan od najemotivnijih u njegovoj karijeri, kada je publika u glas pevala svaki stih, a ovacije nisu prestajale ni nakon završetka nastupa.

Sudeći po interesovanju i energiji koja već kruži među publikom, Novi Sad je spreman da ponovi i nadmaši tu magiju.

A večeras, u Master hali, sve je spremno da se ta priča ispiše uz muziku, osmehe i srca puna emocija.

