Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović je progovorila o muzici, koncertima, ali i o najemotivnijoj temi - o svom sinu Mariju.

O Muzici

Marija je nedavno napravila album dečje muzike, a onda je objasnila:

- Šest sjajnih numera koje mamike i bebe slušaju već uveliko. Moj brat,Danijel Pavlović je autor svih melodija i svih tekstova, kao što je Dušan Alagić, moj veliki saradnik i prijatelj, autor, radio je aranžmane.

Govoreći o muzici, otkrila je i šta sluša njen sin Mario:

- On sada sluša ono što slušam ja. Sluša Šabana i Bruna Marsa, sluša sve!

- Pop muzika je moja prva i najveća ljubav. To osećam, to mojim venama teče. To je neka leva cipela, da ne kažem desna pošto sam desnoruka. Ali isto tako mojim genetskim kodom teče i narodna muzika i sve ono što je i moj otac slušao, teku i romanse, teče inostrana muzika, teče i klabing, teče svašta nešto.

Marija sa sinom:

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović Foto: Printscreen Instagram

O porodici

- Mi smo zaista bili porodica u kojoj se isključivo i ekskluzivno slušala dobra muzika. Potpuno je bilo nevažno kojeg je žanra! - objasnila je Marija.

O sinu

Marija je otkrila da li bi volela da sin Mario nasledi njen talenat.

- Niti bih volela niti ne bih volela, niti me to remeti - istakla je pevačica, a potom objasnila - Smatram da svaka duša koja je rešila da siđe na planetu Zemlju već svoj put ima i tu govora nema. Ako je to njegova želja – sine, majka će ti pomoći. Samo bih volela, ako je ikako moguće, a verujem da su više sile na mojoj strani, da za jedan posto bude bolji od mene.

Pogledajte kako izgledaju Marija i Mario:

1/12 Vidi galeriju Marija Šerifović i sin Mario Foto: Pritnscreen/Instagram

"Danas mogu da jedem paštetu, sutra biftek"

Na temu novca i potrošnje, objasnila je kako je njoj novac stvar koju može da ima, a i da nema. Dala je jednostavnu životnu filozofiju:

- Danas mogu da jedem paštetu, sutra mogu da jedem biftek. Kada imam, imaju svi oko mene, svima je lepo. Kada nemamo, jedemo šta imamo. To je jedna vrlo prosta filozofija, tu nema nikakvih kompleksa, frustracija.

Otkrila je i anegdotu:

- Putujem često preko okeana, letim biznis klasom i tu možete da jedete kavijare, šampanjac….ti znaš da ja ponesem paštetu?!

Pogledajte Marijine slike od ranije:

1/8 Vidi galeriju Peti koncert Marije Šerifović u Sava centru Foto: ATA images

O majčinstvu i karijeri

- Bilo je teško zato što se Mario rodio u decembru 2023., a ja sam u oktobru izdala album i 8. marta 2024. pošla na turneju. Upravo i samo i zbog tog razloga od prošle godine odmaram, samo sam sa njim, ne interesuje me niko i ništa, idemo, sunčamo se, gledamo izlaske i zalaske sunca i ama baš ništa drugo nas ne zanima. U nekom trenutku ću se potruditi da možda ove godine ili sledeće publici pružim neke nove pesme, neki novi album. Ne znam kada će to biti, ali sada i u ovom trenutku je vreme samo za njega.

Kurir.rs/Blic

