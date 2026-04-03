Mlada zvezda, Jakov Jozinović je za samo 20 minuta rasprodao deveti koncert u Sava centru. Ali tu nije kraj, pevač je najavio i desti nastup pred beogradskom publikom.

"Ljudi dragi, najavljujem novi, rekordni, deseti Sava centar! Hvala vam na svoj ljubavi koju mi dajete“, napisao je na svom Instagramu nalogu i dodao da prodaja ulaznica počinje 4. aprila u 10 sati.

Hiljade ljudi čekalo kupovinu ulaznica

Interesovanje za deveti koncert Jozinovića bilo je veliko. Čak oko 9.000 ljudi našlo se u virtuelnom redu u pokušaju da obezbedi svoje mesto, dok su ulaznice planule gotovo u rekordnom roku. To je još jedan jasan pokazatelj koliko je Jakov trenutno tražen na sceni.

Sava centar, odnosno njegova čuvena Plava dvorana, važi za jednu od najprepoznatljivijih koncertnih sala u regionu, sa kapacitetom od oko 4.000 mesta.

Na prvih devet koncerata Jozinovića očekuje se približno 36.000 posetilaca, dok ga već u junu čekaju i veliki nastupi u Arena Zagreb, čime dodatno potvrđuje svoj status jednog od najtraženijih izvođača u ovom trenutku.

Ko su rekorderi Sava centra?

Rekorderka Sava centar po broju nastupa i dalje je Lepa Brena, koja je još osamdesetih, zajedno sa Slatki greh, održala čak 17 uzastopnih rasprodatih koncerata, rekord koji do danas nije nadmašen.

Rame uz rame sa Čolom

Zdravko Čolić je 1998. godine rasprodao devet uzastopnih večeri, a Jozinović se sada izjednačio s tim impresivnim rezultatom, uz realnu mogućnost da ga uskoro i nadmaši, s obzirom na ogromno interesovanje publike.

Šta radi posle nastupa?

Nakon jednog od svojih koncerata, Jozinović je izdvojio vreme za predstavnike medija i odgovarao na brojna pitanja. Posebnu pažnju izazvalo je ono koje se odnosilo na Jelenu Karleušu, koja ga je nedavno prokomentarisala u svom prepoznatljivom stilu, ali i na to da li ga je kontaktirao Toni Cetinski. Sve šta je imao da poruči, možete pročitati OVDE.

Jakov se po završetku razgovora sa medijima našao u veselom društvu. Naime, zajedno sa koleginicom sa scene, Džejlom, kao i fotografom Dušanom Petrovićem bio je na pravoj maloj zabavi. Na snimku se vidi i pevačica Amna. Ono što je zanimljivo jeste da su se puštale pesme koje nisu u Jakovljevom standardnom stilu. Prva je bila Devitova pesma "Ego", a potom Amnina pesma "Prođi sa mnom Bosnom". Međutim, jedno je sigurno, a vidi se i na snimku - provod je bio odličan.

