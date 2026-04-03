Slušaj vest

Hala Novosadskog večeras je postala epicentar dobre pesme, emocija i nostalgije, gde je folk zvezda Halid Muslimović, uz prijatelje i kolege, priredila koncert pod nazivom „Veče pravog meraka“, potvrđujući još jednom zašto njegove pesme traju decenijama.

Uz gromoglasan aplauz publike koja je do poslednjeg mesta ispunila prostor Novosadskog sajma, Halid je već prvim stihovima pokazao da je pred Novosađanima noć za pamćenje. U pratnji svog benda „Jarani“, kao i energičnog sastava „Top 021“, atmosfera je od samog početka podignuta na najviši nivo.

Koncert pod nazivom „Veče pravog meraka“ okupio je i brojne Halidove prijatelje i kolege, Ferida Avdić, Bubu Jovičić i Albinu Bajić, koji su svojim nastupima dodatno obogatili veče i doneli raznovrsnost emocija, od setnih balada do pesama uz koje se igralo bez prestanka.

Publika je uglas pevala hitove koji su obeležili karijeru ovog velikog umetnika, a energija u hali bila je toliko snažna da se u jednom trenutku činilo da se granice između bine i publike potpuno brišu.

Halid Muslimović Foto: Kurir

U svom obraćanju, vidno emotivan, Halid se zahvalio prisutnima:

•⁠ ⁠Hvala vam što ste večeras ovde u ovom broju. Ovo je ono zbog čega postojim i pevam. Obećavam vam da ćemo večeras napraviti atmosferu kao što je bila 12. novembra u Plavoj dvorani Sava centra, možda čak i jaču.

Njegove reči dočekane su ovacijama, a publika je odgovorila još glasnijim pevanjem, dokazujući da su emocije koje nose njegove pesme i dalje jednako žive.

Tokom večeri smenjivali su se hitovi, dueti i improvizacije, a poseban pečat dali su nastupi gostiju koji su sa Halidom delili binu u duhu pravog prijateljstva i muzičke povezanosti. Upravo ta iskrenost i zajedništvo bili su ključni razlog što je ovaj koncert već sada upisan kao jedan od najupečatljivijih događaja u Novom Sadu ove godine.

„Veče pravog meraka“ nije bilo samo koncert, bilo je to putovanje kroz vreme, emocije i najlepše trenutke narodne muzike, uz poruku da prave pesme nikada ne stare.

Halid Muslimovic koncert Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: