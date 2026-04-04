Kristijan Golubović glavna je tema medija nedeljama unazad, pobednik rijalitija Farma prvo je imao porodičnih problema, pa ga je nevenčana supruga Kristina Spalević prijavila policiji. I dok ta priča svakog dana ima neku novu pričuz i dešavanja, Kristijan je ostao i bez svoje drugarice Stele Savić o kojoj se brinuo.

On je juče proveo vreme i u policiji, a sada se oglasio i prisetio se svoje pokojne žene koja je bila teško bolesna.

- Da ti vratim dojku, implant, ona kaže da joj iseku drugu, htela da joj skinu, opet je uspavljuj, posle joj otišlo na matericu, pa na pola jetre, na kraju na kosti, razvalilo je. Na vreme je otkriveno, a ova, prve godine je trebala da dođe, zakasnilo, a žarište levi krajnik, kada nađu žarište, oni otklone tkivo i krenu sa zračenjem i piješ hemoterapiju da se to ne širi, to je u 99%. Ja sam 21.000 evra dao za 21 tabletu i ona pije svaki dan. Popiješ i Danijela odbacila, kao da je popila vodu, to je tako. Kaže mi doktor da ako uhvati zaustavlja metastazu, bar par godina zaustavlja rak, ali to 1% čovečanstva uhvati. Popila je 18 i povratila, čim prvi put povrati posle tih tableta, to znači da se nije primilo. Otišla je na kontrolu, rekli nam da je bolest uznapredovala, još je gore, takav je lek, ili te dokrajči ili te ispravi, nema sredine - ispričao je Kristijan.

Prva žena i najveća ljubav



Danijela Đukić bila je prva supruga Golubovića koja će, kako je sam naveo, zauvek biti jedna od njegovih najvećih ljubavi.

Kristijan i Danijela su 1995. godine dobili sina Lazara, a ljubav je potrajala sve dok Golubović nije završio iza rešetaka. Tada mu je zabranila da vida dete, što je njega veoma pogodilo.

Jednom prilikom je javno govorio o odnosu sa njom i otkrio zašto je nikada nije zvanično venčao.

- Nije htela, uvek je govorila da smo moderan par. Našla je crkvicu na jednom kamenu, na ostrvcetu. Stena koja je 50 metara na moru i na njoj su napravili crkvicu. Kada sam izašao sa robije rekla mi je da prestanem sa svim i da je venčam u toj crkvici. Hteli smo da se venčamo, a iduće godine se razbolela - otkrio je Kristijan.

Kada je saznala za bolest, molila je Kristijana da joj oprosti za sve ružno što je proživaljavao zbog nje i što nije na vreme upoznao sina Lazara.

Danijela je preminula od opake bolesti, Goluboviću je dugo vremena bilo potrebno da preboli, a oduvek je naglašavao da mu je upravo ona bila najveća ljubav.

Saslušan u policiji

Kristijan Golubović ponovo je saslušan juče, 2. aprila, u policiji zbog toga što ga je prijavila bivša partnerka Kristina Spalević, saznaje Telegraf.rs.

Kristina Spalević prijavila je Golubovića policiji i navela da je nastavio da je uznemirava, poziva i šalje joj poruke, te je na taj način prekršio zabranu prilaska i komuniciranja koja mu je izrečena od strane policije.

Kristina Spalević tvrdi da je danima unazad "dobijala pretnje i ucene".

- Kristina Spalević se ne oglašava po pitanju ovog monstruma, zato što ne želi da se valja u istom blatu sa njim. Zato što su deca njegova koliko su i moja i ipak imam osećaj da će ta deca da porastu i da gledaju sve ove bolesničke izjave. Kristina ide putem kojim treba da ide, s obzirom na to da trpim pretnje, ucene, sve najgore danima unazad - rekla je u videu koji je objavila na Instgaramu.

