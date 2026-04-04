Dea Đurđević će za samo tri meseca postati mama. Voditeljka, je trenutno u šestom mesecu trudnoće, a sada se pojavila u emisiji "Magazin In" i pokazala kako izgleda. U beloj čipkanoj haljini sa osemhom na licu, Dea je blistala, pa su mnogi zaključili da joj trudnoća itekako prija.

Nakon gostovanja u emisiji, voditeljka je otišla u spa centra i taj trenutak zabeležila je i objavila na društvenoj mreži Instagram.

- 23 nedelja trudnoće, not too bad - napisala je Dea.

Izabrala ime za ćerku

Gostujući u emisiji "Magazin in", Dea je otkrila da je odabrala ime za ćerkicu.

-To je Iris. Jedna Iris je u stomaku, prvi put je na televiziji - rekla je Dea, koja je podelila detalje svoje ljubavne priče sa Lazarom, za kog se udala.

- Stvarno se dogodilo petnaest godina kasnije. Petnaest godina se nismo videli, bili smo ljubav iz srednje škole... Onda smo se videli posle petnaest godina i kao da nismo prestajali da se družimo. Videli se dva-tri puta i za manje od godinu dana smo se venčali, zatrudneli i počeli da živimo zajedno, sve za manje od godinu dana - ispričala je Dea.

Dea Đurđević u šestom mesecu trudnoće Foto: Printscrean

Ljubav iz škole

Ona je otpočela ljubav sa Lazarom nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali i u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt. Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petnaest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.

Ne propustiteStarsDEA ĐURĐEVIĆ RAZNEŽILA JAVNOST! Otkrila ime za ćerku, iza svega se krije moćno značenje, niko nije očekivao OVAKAV IZBOR!
Dea Đurđević
Stars"BOŽE, HVALA TI ŠTO SAM SRPKINJA. DA SE NE ZABORAVI!" Trudna Dea Đurđević objavila potresnu objavu o NATO bombardovanju: Naučili smo šta je nepravda!
Dea Đurđević.png
StarsPRVO OGLAŠAVANJE MLADENA MIJATOVIĆA NAKON UDAJE DEE ĐURĐEVIĆ: Novinar otkrio da li je u kontaktu sa voditeljkom: "Lepo je sve što joj se dešava..."
Mladen Mijatović
StarsOTKRIVENO KO JE LAZAR ZA KOJEG SE UDALA DEA ĐURĐEVIĆ! Voleli se u srednjoj školi, pa ljubav planula nakon 15 godina: Voditeljka ispoštovala njegovu odluku!
Dea Đurđević

