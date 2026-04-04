Dea Đurđević će za samo tri meseca postati mama. Voditeljka, je trenutno u šestom mesecu trudnoće, a sada se pojavila u emisiji "Magazin In" i pokazala kako izgleda. U beloj čipkanoj haljini sa osemhom na licu, Dea je blistala, pa su mnogi zaključili da joj trudnoća itekako prija.

Nakon gostovanja u emisiji, voditeljka je otišla u spa centra i taj trenutak zabeležila je i objavila na društvenoj mreži Instagram.

- 23 nedelja trudnoće, not too bad - napisala je Dea.

Izabrala ime za ćerku

Gostujući u emisiji "Magazin in", Dea je otkrila da je odabrala ime za ćerkicu.

-To je Iris. Jedna Iris je u stomaku, prvi put je na televiziji - rekla je Dea, koja je podelila detalje svoje ljubavne priče sa Lazarom, za kog se udala.

- Stvarno se dogodilo petnaest godina kasnije. Petnaest godina se nismo videli, bili smo ljubav iz srednje škole... Onda smo se videli posle petnaest godina i kao da nismo prestajali da se družimo. Videli se dva-tri puta i za manje od godinu dana smo se venčali, zatrudneli i počeli da živimo zajedno, sve za manje od godinu dana - ispričala je Dea.

Ljubav iz škole

Ona je otpočela ljubav sa Lazarom nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali i u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt. Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petnaest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.

