Aleksandra Subotić uživa u ljubavi sa svojim dugogodisnjim partnerom Predragom Pecom Raspopovićem, koji joj, kako se može primetiti ispunjava svaku želju.

Oni su nedavno kupili ogromnu kuću u prirodi a sada su se posvetili uređivanju i renoviranju iste. Aleksandra je svojim pratiocima pokazala kako izgleda njena velepna vila, i otkrila da je za uređivanje doma zadužena ona.

Ogromni dvorište kao iz filma, zelenilo, kamene visoke ograde, palme i fontana , ogroman prostor za dečije igračke, vila sa ogromnim prozorima odakle puca pogled na zelenilo i prirodu, čak dve dnevne sobe, ogromne garniture, kupatilo sa dva umivaonika, a spavaća soba duž celog zida ima veliko ogledalo i pogled na planine.

Podsetimo, Aleksandru Subotić je pre nekoliko godina Predrag Peca Raspopović prevario sa njenom tadašnjom najboljom prijateljicom Majom Marinković. Ipak, Subotićeva mu je oprostila prevaru pa je nastavila život sa njim, a često se na društvenim mrežama hvali luksuzom u kom uživa.

I ako se ova afera polako zaboravlja, ulazak Stanije Dobrojević u Elitu 9, ponovo je pokrenuo priče o ovoj prevari. Međutim, oglasila se i Aleksandra koja je otkrila da je i Stanija bacala oko na njenog supruga.

Subotićka je osula paljbu po Staniji, a onda i po Maji koja joj je bila najbolja drugarica i koja joj je u jednom trenutku preotela supruga.

Stanija htela Pecu zbog poslovne saradnje

- Između Stanije i Maje ne postoji nikakva razlika - sem razlike u godinama. I jedna i druga lažu i njihov životni uspeh i misija je da se predstave kao zavodnice i kao uspešne žene a nisu ni jedno ni drugo. Postoji narodni izraz za ono sto su njih 2 ali ja ne želim da ga upotrebim! Počeću prvo sa Stanijom - i ako me je provocirala i lagala milion puta - podržavala situaciju kada sam ja javno prevarena - ja sam ćutala! Jer i sada mislim a mislila sam i tada da ta žena nije moj nivo! Jednom je upoznala mog supruga - na svoju inicijativu uz pomoć izvesnog Gogica i Luke (bivšeg momka) da bi tražila poslovnu pomoć.

Koju je i dobila! Ali znate ono hrani pseto da te ujede. Nakon toga je pujdala onog debila Asmina da pljuje po mom poslu posto znate "Nije to ona". Ovim putem je javno upozoravam da prestane da laje o mojoj porodici da je ne počnem da pričam o njenom poslovanju. Nije bila sa njim u Kini! S Kim je bila ne zanima me! Moj muž je bio Kini sa svojim bratom od strica Banetom i bili smo u konstantnom kontaktu.” - napisala je Aleksandra.

„Ja sam bila kući sa decom - istina je. Čuvala sam Jovana od 2-3 godine u tom trenutku i Magdalenu od 10. Sećam se i trenutka kad je moj Petar ulazio u avion i zvao me i kada su izašli svi ti natpisi i verujte mi nimalo se nisam potresla - čak se i moja spremačica smejala, da žena od 40 godina zove novinare da bi izlazili natpisi da je nečija ljubavnica. Sada da budem prosta - da te neke odvede na put da te **be i da se hvališ sa tim - i da je istina - sramota je! A zamislite situaciju tek kada onda to nije istina!

E sada da prebacimo na ovu drugu paćenicu da joj ja saspem po prvi i poslednji put! Moj muž jeste pogrešio i ja sam mu oprostila ali da malo razjasnimo neke stvari!”

Peca je bežao od Maje Marinković

- Maja Marinković - velika ljubavnica no.1 - sada ću vam ja objasniti ko je ona i kako prođu takve. A ona je to lekciju zaista lepo naučila! Zato me i mrzi i ne prestaje da ispira usta sa nama! Ja sam joj rak rana. Jer mogu slobodno da kažem pobedila sam je i postavila na mesto! Sačuvala sam porodicu! I ta devojka je jako dobro svesna da ne vredi koliko pola mog nokta! Maja Marinković je od strane Petra Raspopovića ostavljena na plaži sa 50€ za džeparac - a on je pobegao i to bukvalno. Moj Petar je tokom noći spakovao kofere i ostavio ih je u gepeku, to jutro su otišli zajedno na plažu i naravno psihopata vam ne da da odete ni do toaleta - u nekom momentu dok se spuštala do plaže- čovek je pobegao u auto i krenuo putem Utjehe!

A ona kada se popela na plažu je počela da demolira tamo kao po običaju - napala je i grebala konobare da joj kažu gde je on, vrištala i udarala glavom o kola! Nakon toga su ona i Taki zvali prvo da mole a onda da prete prijavljivanjem u policiju za podvođenjem Albancima valjda tako nešto... - naposala je Aleksandra pa nastavila:

- Dotična je bila moja najbolja drugarica – znale smo se još iz srednje škole i zaista sam je volela i verovala sam joj mogu da vam kažem. Međutim njena zavist i ljubomora i tatine ambicije su učinile svoje. Sećam se kada sam ih dovela prvi put na vikendicu, Jovanov prvi rođendan, kada smo Takija vodili na prvi maj kod BB i davali mu pare i Rolexe da se slika sa njima - e pa odatle sve počinje.

Maja nije sponzoruša da ne grešim dušu - sve i da želi da bude ona to ne može jer se ona j**e iz ubeđenja- ne zbog finansijske koristi (to već tata planira)! Znate ona je - da se ne uvrede osobe sa dijagnozom - ali kao retardirana, kod osoba niskog iq i mentalno obolelih se javlja ta pojačana s***ualna želja - i znate ona ne bira, naskače na sve što vidi jer je bolesna - završila je Subotićka.

