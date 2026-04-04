Ana Radulović, nedavno se našla u neprijatnoj situaciji. Devojka po imenu Nađa, tvrdila je da ima snimak na kom je voditeljka sa popularnim reperom Gatozom.

Kako je Nađa tada navela, ona je videla intimni snimak Ane i Gastoza, što je sam Nenad pre nekog vremena demantovao.

Ana se tada oglasila nakon nekoliko meseci ćutnje, a sada je gostujući u emisiji "Pričaonica" otkrila nove detalje ove neprijatne situacije, kao i da zna ko stoji iza svega.

Zbog javno izrečenih laži, Ana Radulović je protiv Nađe pokrenula tužbu. Iako se Rakićeva do sada nije pojavila ni na jednom zakazanom ročištu uz zvanično objašnjenje da "još nije primila poziv za sud", Ana ističe da ne odustaje i da za sve što se dogodilo krivi isključivo nju.

Imena ću otkriti kad se završi suđenje

"Nije sebi trebalo da dozvoli da kaže nešto što nije istina. Priča o tom seks snimku je trebalo da odjekne, o meni nisu razmišljali", izjavila je vidno razočarana Ana u podkastu Pričaonica. Voditeljka je preko prijatelja saznala da je devojka na spornom snimku zapravo osoba koju Nađa poznaje, a koja je možda čak bila u njenoj blizini dok je pred kamerama iznosila laži.

Iako je Ana bila spremna da pređe preko svega ukoliko Nađa javno prizna istinu, usledio je šokantan odgovor.

"Rekla sam da joj prenese da od nje želim samo da javno kaže istinu, ne mora ni da se izvini. Međutim, ona je poručila da neće jer bi ispalo da skače sebi u usta", otkrila je Ana i dodala da je tada presekla i odlučila da ide do kraja: "Sve znam, ali ću imena otkriti kad se završi suđenje".

Sa druge strane, na Nenada Marinkovića Gastoza nije bila ljuta nijednog trenutka. Kako kaže, on je tada bio u rijalitiju i mnoge stvari su mu bile "napakovane", a nakon svega joj se izvinio i stavio do znanja da u tim pričama nema istine.

Ana Radulović plakala u emisiji uživo, Gastoz joj se izvinio

Nenad Marinković Gastoz je nedavno zbog ove situacije u emisiji "Narod pita" uputio javno izvinjenje Ani Radulović zbog stvari koje je njegova bivša devojka iznela."Ta osoba je iznela nešto što je van svake pameti, Ana izvini molim te, ja to nisam znao. Ti si dolazila kod nas u kuću vodila program i finale, i ti si meni bila toliko hladna, a onda kad sam izašao napolje i video da nam neko drugi radi o glavi, koji je nekad bio neko moj, da takvu situaciju doživim i da sam dođem ovde ispred tebe i da to ne kažem..." - počeo je Gastoz, pa nastavio:

"Ana izvini od srca, ja znam celu tvoju porodicu, oprosti što si takve stvari morala da preživljavaš" - pričao je Gastoz, a onda se Ana Radulović rasplakala, te je morala da prekine program na kratko.

