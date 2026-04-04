Nataša Rodić, nakon što su se njene sestre Bogdana i Bojana Rodić udale za poznate momke Veljka Ražnatovića i Mirka Šijana, htela to ili ne, postala je deo javnog sveta.

Mediji često pišu o lepoti i izlgedu najstarije sestre Rodić, ali i o njenom biznisu koji uspešno vodi.

Nataša sa svojim pratiocima na društvenim mrežama često deli trenutke iz privatnog života, a sada su na njenom profilu na Instagramu osvanule fotografije sa proslave njenog 35. rođendana. Sestra Rodić odlučila je da za svoj rođendan bude sva u belom i na glavi je imala kapu sa mrežicom, a u jednoj čestitiki njena drugarica je napisala komentar koje je sve iznenadio: Danas je došao red na najstariju sestru Rodić da kaže sudbonosno da! - pisalo je u objavi, ali ubrzo se shvatilo da se drugarica samo šalila.

Slavlje je bilo u jednom restoranu pored reke u Beogradu, poznatom po ribljim specijalitetima.

Od čega živi Nataša Rodić?

Ona u poslednje vreme posećuje luksuzne destinacije, izlazi, liniju je dovela do savršenstva, a mnoge zanima čime se ona bavi i od čega živi. Porodica Rodić već dugi niz godina se bavi uzgajanjem živine, a biznis sa pilićima doneo im je čitavo bogatstvo.

Naime, pored porodičnog biznisa u Titelu, Nataša je otvorila restoran brze hrane u centru Beograda i tome je veoma posvećena u poslednje vreme pa se pretpostavlja da od toga ima veliki izvor zarade. Kako se može videti po njenim objavama na društvenim mrežama, Nataša uživa u putovanjima, vozi se privatnim avionom i voli da troši novac na skupe krpice.

Odmalena na pijaci

Bogdana Ražnatović, Nataša Rodić i Bojana Šijan su od malena pomagale roditeljima i učestvovale u poslu, što ni do današnjeg dana nisu prestale. Bojana i Bogdana nakon udaje su se povukle kako bi odgajale decu, te je sada veći deo posla prepušten roditeljima Bogdanu i Danijeli

- Sestre Rodić se nikada nisu stidele svoje porodice i posla kojim se bave jer je to na prvom mestu častan posao. Bojana, Nataša i Bogdana su se uvek isticale lepotom kada su dolazile ovde i pre nego što su postale poznate - ispričala je jednom prilikom radnica na pijaci.

Ekipa Kurira je razgovarala i sa komšijama koje svakodnevno posećuju pijacu, ali i sa ostalim vlasnicima radnji u okruženju.

