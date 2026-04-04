Slušaj vest

Spektakl koji je Kanje Vest priredio u četvrtak, 2. aprila, u Los Anđelesu podigao je planetu na noge, ali ipak nije mogao da prođe i bez kontroverzi.

Društvene mreže u Srbiji su se usijale nakon što su fanovi primetili sličnosti sa nastupom koji je Jelena Karleuša održala još 18. septembra 2023. u Beogradu na vodi, kada je promovisala dva svoja albuma "Alfa" i "Omega".

Previše sličnosti

Naime, futurističku scenu u obliku planete, dimne efekte, svetlosne prstenove i dramatičnu atmosferu publika u Srbiji već je videla kod Karleuše. Dok je Kanje svoj performans predstavio kao revolucionaran i do sada neviđen, mnogi su odmah povukli paralelu i optužili ga da je inspiraciju, blago rečeno, pronašao upravo kod balkanske dive.

Karleuša je tada oduševila region nesvakidašnjim vizuelnim spektaklom. Sedela je na ogromnoj sferi okružena vatrom i efektima koji su delovali kao da su stigli iz drugog sveta. Sada, tri godine kasnije, gotovo identičan koncept viđen je na drugom kraju planete, ali u režiji svetske zvezde.

Kanje Vest iskopirao JK

Fanovi su odmah počeli da nižu komentare.

- JK je ovo radila pre tri godine. Kanje, malo originalnosti ne bi škodilo - samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

JK ispred vremena

Ima i onih koji tvrde da je reč o čistoj koincidenciji i globalnim trendovima u produkciji, ali je ipak više onih drugih koji su uvereni da je Karleuša ponovo bila ispred svog vremena, toliko da je i sam Kanje Vest „pozajmio“ ideju.

Da li je u pitanju inspiracija ili kopiranje, zna Kanje, ali jedno je sigurno da Balkan ponovo diktira trendove, a Jelena Karleuša još jednom dokazuje da igra u svetskoj ligi.

Prataio JK na Instagramu

Podsetimo, Kanje Vest je pre četiri godine zapratio Jelenu Karleušu na Instagramu, o čemu je ona tada govorila za Kurir televiziju.

- Samo mi je haos napravo po medijima i na društvenim mrežama, tako da nemam ja ništa od toga što je on mene zapratio - rekla je Jelena Karleuša.

A da li ju je samo zapratio ili su se i dopisivali Jelena je htela da ostane tajnovita.

1/7 Vidi galeriju Kanje Vest Foto: Screenshot, Kurir, Nemanja Nikolić

- E, pa, mnogo me pitaš. Htela sam da kažem da ni ne znam ko je Kanje Vest, ali to bi bilo baš glupo i bezveze. Nije mi pisao. Nemamo nikakav kontakt. Ne znam zašto me je zapratio, nikad se ništa neće desiti mimo tog praćenja. Znači, zaboravite na njega - rekla je Karleuša.

Ona nije znala da je Kanje Vest toliko popularan u Srbiji.

- Moram da kažem da je on očigledno jedna velika svetska zvezda čim je jedan glupi follow napravio takav jedan haos. Ja sam se zbog fore i i zbog hajpa slikala u njegovim patikama, nisam ni sanjala da se u Srbiji ljudi toliko interesuju zbog njega, čak je i rat između Rusije i Ukrajine pao u drugi plan, zbog toga. Iskreno mislim da je on mene sasvim slučajno zapratio - rekla je Kareluša.

Propala saradnja

Kasnije se u javnosti spekulisalo i o njihovoj saradnji, ali je došlo do obrta kada je Kanje blokirao Jelenu što je ona otkrila medijima.

Jelena Karleuša po prvi put je govorila detaljnije o detaljima svog odnosa sa Kanje Vestom i otkrila zašto je slavni reper blokirao.

- Pozvala sam ga pred reviju u Parizu i rekla mu da dolazim. On mi je odgovorio da je i on u Parizu i da se vidimo. Rekla sam mu da moram prvo na fiting, koji je inače trajao 12 sati, pa na reviju i pozvala sam ga da dođe na reviju, jer mi znači da se pojavi. Ovo prvi put govorim javno. On mi je rekao da ne može da dođe, da je bio samo na jednoj reviji i kako smo završili taj razgovor on me je blokirao. Tražila sam mu uslugu, znala sam da on mene privatno gotivi i rekla sam mu da meni znači da on dođe na reviju na kojoj ću biti, da me podrži. Bili smo baš dobri i mogla sam to da mu kažem. Značila mi je njegova podrška, a on nije želeo da mi je pruži. Poludeo je što sam uopše išla na tu reviju, a da on to nije znao i zbog toga me je blokirao - rekla je Jelena u podkastu "Sisterhood".

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen/X, Printscreen/X, Boba Nikolić

Inače, svetski mediji su ranije pisali kako je JK inspiracija mnogim zvezdama, pa su dali primer koliko puta ju je i slavna Bijonse iskopirala kada je stajling u pitanju.