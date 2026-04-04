Slušaj vest

Darko Lazić, pre nekoliko godina imao je neprijatnu situaciju koje se sigurno seća. On je došao na jedan nastup u blizini Beograda ali na samom ulasku u mesto Umčari, desila se situacija koja je mogla, da ga skupo košta. Pukom srećom sa njim je bio Miljan Vračević, koji je u tom trenutku bio njegovo obezbeđenje.

Jednom prilikom izvor blizak Miljanu, govorio je o ovoj situaciji

- Miljan i nakon svega gotivi Darka, kako sam kaže ne zna da objasni ali mu je drag. Lazić je svašta nešto zaboravio koliko je taj čovek bio tu za njega, i treba iz neke zahvalnosti bar na svadbu da ga pozove, a saznao sam da nije. Miljan je pre pet godina bukvalno rizikovao život da bi odbranio Darka. Tada su još njih dvojica sarađivali i krenuli su na neko veselje gde je Lazić trebalo da peva. U naselju Umčari se sve dešavalo, Miljan je vozio, Darko je bio suvozač, kada su stigli blizu kuće gde je veselje presrela ih je neka grupa naoružanih muškaraca. Izbacili su Darka iz auta i počeli da ga tuku, gde je Miljan skočio da ga brani i isprskali su ga suzavcem- govorio je izvor za Star, pa nastavio:

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Stock/Časlav Vukojičić, Pritnscreen/tiktok/kafansko.vece, Privatna Arhiva

- U nekom trenutku jedan od njih je potegao pištolj, na koji je skočio Miljan, i kada je pokušao da otme pištolj, oružje je opalilo ali, sreća, u vazduh. Napadači su se razbežali tada, a Darko i Miljan su prevezeni na VMA srećom sa lakšim povredama. Kasnije se saznalo da su to bili neki ljudi kojima Lazić duguje novac. Miljan je tek nakon nekoliko dana shvatio šta je učinio i da je mogao pištolj da opali u njega i da ga ubije. Ni danas mu nije dobro kada se toga seti jer on je otac četvoro dece i da pogine zbog nekog ko mu ni hvala nije nikad rekao. Darko je rekao da bi i on to za njega uradio, ali to je smešna priča - priča izvor blizak Vračeviću.

1/12 Vidi galeriju Miljan Vračević, koji je dospeo u žižu javnosti kada je učestvovao u rijalitiju "Zadruga", bio je i ranije poznat jer je sarađivao sa poznatim ličnostima, a jedan od njih je i Darko Lazić. Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Pink, Ana Paunković, TV Pink

Miljan za Kurir govorio o odnosu sa Darkom

Miljan Vračević u velikom intervjuu za Kurir, prisetio se situacije sa Darkom Lazićem.

- Jesam, skočio sam na pištolj. To su stvari koje su sada iza nas. Nemamo kontakt, ali kada se vidimo javimo se jedno drugom i to je sve. Mi nemamo iste poglede na svet, nemamo teme, svako živi svoj život.

Podsetimo, kako su ranije pisali mediji Miljan i Darko su bili u odličnim odnosima, međutim, prekinuli su druženje, nakon, što dugovanja koja je Lazić imao prema Miljanu nije vratio.