Klupko oko smrti Stele Savić, koja je pronađena u ventilacionom otvoru na Zvezdari, i dalje se odmotava, a Kristijan Golubović je sada otkrio nove detalje.

Prema nezvaničnim informacijama, istraga vodi u pravcu da se preminula Stela Savić sakrila u prostoru gde je i skončala, ali s obzirom na to da su na njenom telu bili vidljivi tragovi udarca, njen partner Miša Paskulov bio je na poligrafu zbog toga.

Iako je Stela sahranjena, i dalje se istražuje da li je ona možda ubijena. Inače, telo Stele Savić, dugogodišnje drugarice Kristijana Golubovića, pronađeno je 20. marta u ventilacionom otvoru za stambenu zgradu u centru Beograda, na Zvezdari.

- To nije tačno. Miša je jedan dobar čovek, on je nju voleo najviše. Ja sam svedok toga! Ta ljubav traje od srednje škole. On je sada polusposobnosti zbog polomljene kičme i visokog pritiska. On je udomio Stelu, plesali su i igrali. Našao je dete u Steli. On je jedini čovek u njenom životu koji joj je pružio ljubav i pažnju. On najviše pati! On je jedini koji se saoseća sa mnom za njen celokupan život i za njenu smrt -rekao je Kristijan za Pink.rs i dodao:

- Ja sam 24 sata sa tim čovekom. Kad je Stela nestala mene je Kristina izbacila iz kuće i optužila lažno za verbalno nasilje. Od tog momenta se moje muke povećavaju zbog Stelinog nestanka. Mi se nismo od tad razdvojili više od par sati dok je na poslu. Smatrao sam da će da se ubije. Nekoliko puta je pokušao da se ubije. Želim da prože jedan period od post smrtnih stvari, da vidim njega da je sazreo u činjenici da nje više nema i da mu ne pada na pamet da sebi oduzme život. Njegova ideja je da sad kad bi se ubio da bi sa Stelom brzo bio na lepom mestu - govorio je Kristijan za Pink.rs

Kristijan Golubović i Stela Savić bili prijatelji

Iz dana u dan se pojavljuju nove informacije, a poslednja u nizu je ta da je njen partner Miša Paskulov iznenada nestao. Naša ekipa posetila je njegov porodični dom na Zvezdari, gde je živeo sa Stelom, ali ga nismo pronašli na adresi.

Povučen par

To je dodatno produbio misteriju koja već danima intrigira javnost. Uprkos upornim pokušajima da stupimo u kontakt s njim ili članovima njegove porodice, vrata su ostala zatvorena, a odgovora nije bilo. Komšije su bile zatečene i vidno uznemirene celom situacijom, ali retko ko je želeo da javno govori.

Prema njihovim rečima, Miša i Stela važili su za povučen par, koji nije često privlačio pažnju, ali su poslednjih dana primetili neuobičajenu tišinu oko kuće.

- Nismo ga videli. Inače je znao da izađe, da se javi, ali sada kao da je u zemlju propao. Jedino ako ga Kristijan nije poslao u neku banju da se oporavi - rekao je jedan od komšija koji je želeo da ostane anoniman.

Nestanak Miša Paskulov dolazi u trenutku kada se u javnosti sve glasnije spekuliše o njegovoj ulozi u tragičnom događaju koji je odneo život Stele Savić. Iako zvanične potvrde nadležnih organa o njegovoj odgovornosti nema, činjenica da je nedostupan dodatno podgreva sumnje i stvara prostor za različite teorije.

Pojedini izvori tvrde da se Paskulov povukao zbog pritiska javnosti. Ipak, bez konkretnih informacija, sve ostaje na nivou nagađanja. Nekretnina na Zvezdari, koja je donedavno bila mesto zajedničkog života para, sada deluje napušteno i tiho.

Pre nekoliko dana smo uradili razgovor sa Mišom, koji je i sam rekao da mu smeta što ga krive za Stelinu smrt.

Kristijan Golubović u dvorištu Stele Savić

Živeli zajedno

- Da, mi smo bili u emotivnoj vezi. Uspeo sam da je osvojim. Pre pet godina smo počeli da živimo zajedno. Ona ovde nije imala uslova i ja sam je pozvao da živi kod mene. Želim da izjavim neka joj je slava. Svi oni što govore da sam hiljadu posto ubio Stelu, ja ću da idem na poligraf, a onda oni da me sačekaju... Ne treba mi Kristijan, niko, već ću jednog po jednog da izlupam - zapretio je besan Paskulov.

Dok se čekaju zvanične informacije i eventualno oglašavanje nadležnih institucija, misterija nestanka Miše, koji je bio blizak Steli Savić, ostaje jedna od glavnih tema u javnosti. Nastavićemo da pratimo ovaj slučaj i pokušati da dođemo do odgovora gde je Paskulov i zašto ga nema.

