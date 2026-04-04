Goran Bregović od svog oca nasledio je kuću i vinograd u malom selu Sveti Petar Čvrstec. Međutim, nakon smrti njegovog oca koji je preminuo 1996. godine dešavale su se stvari u tom malom selu, koje su Bregovića navele da odustane od onoga što je nasledio.

Dok je region godinama brujao o "ukletom vinogradu" koji odnosi živote, meštani i rodbina tvrde da je prava istina daleko od bilo kakvog prokletstva i da u selu zapravo nema zlih sila. Za medije je govorio i čovek koji trenutno održava imanje poznatog izvođača.

- To su sve naklapanja. Ja i danas, kao i svih ovih godina nakon Franjine smrti, obrađujem taj vinograd - odlučno ističe Slavko. Dodaje da su nekada tu rađale sorte poput graševine i tuduma, donoseći i po hiljadu litara vina.

Pravu pozadinu ove jezive legende on objašnjava kao jednostavan splet nesrećnih ljudskih sudbina.

- Iz dve nesrećne smrti nastala su gostioničarska naklapanja koja su kasnije pretvorena u priču o 'ukletim silama' - kategoričan je Bregovićev rođak.

Pokazujući staru kolibu gde je Franjo boravio do smrti, on se priseća mnogo lepših dana: "Voleo je vino i društvo. Posebno bi se zimi ovde okupljalo puno ljudi".

Bregović o imanju

Ipak, kako je ovaj komad zemlje uopšte postao središte jezive misterije? Priča kreće nakon očeve smrti 1996. godine, kada je Goran Bregović nasledio imanje i odlučio da ga prepusti na čuvanje rođaku. Međutim, ubrzo je usledio niz teških tragedija.

- Nakon pola godine, pozvao me je i rekao da ne može dalje. Njegova žena je pokušala da se ubije, bacila se pod voz - ispričao je svojevremeno Bregović.

Nesrećna žena je preživela stravičan udar, ali joj je voz otkinuo ruku, a Goranu je u jednom razgovoru priznala da se budi u četiri ujutru i "ništa ne stiže".

Mračan niz se tu nije zaustavio.

- Rođak mi je ubrzo javio da je njegova žena, u sledećem pokušaju, uspela da se ubije. Obesila se. Više nije imalo smisla tražiti od njega da se bavi mojim vinogradom -prisećao se slavni muzičar.

Goran je ubrzo pronašao drugog čoveka da preuzme brigu o lozi, ali je novi radnik posle samo pola godine umro od raka grla.

Zgranut neverovatnim nizom smrti, Bregović je doneo šokantnu odluku da zauvek okrene leđa ovom mestu.

- E, onda sam seo i izračunao: celo selo ima dvadeset kuća, a ja sam, zbog tog vinograda, za nepune dve godine uspeo da pobijem dvoje ljudi. Bolje ga ostaviti s mirom, pa kada odem u penziju, sam ću se njime pozabaviti - zaključio je tada muzičar, uveren da se na imanju dešavalo nešto neobjašnjivo.

