Vasil Trojanov Bojanov, poznatiji kao Azis, nedavno je implante ubacio u grudi, a oporavak kako i sam kaže se odvija polako i bolno.

- 132 cm obim prsa! Konačno su mi se grudi obnovile. Teško mi je da spavam na stomaku zbog volumena grudi, ali navikao sam se. Mogu ih nazvati umetničko delo, bez sumnje. Prilažem i video uz slike da ne bude dileme. Ne želim savete od fitness gurua, molim vas prestanite! Ne želim biti kao vi, živim u budućnosti. Svako može da trenira, nisam nikoga zaustavio. Učinak naravno neće biti 132 cm, sem ako će da spava u teretani. Razumem zabrinutost mnogih, ali zaista usmerite svoju energiju i znanje na drugog. Moj instruktor je moj plastični hirurg. Volim te i znaj, ti si Mikelanđelo - poručio je Azis svom doktoru.

1/6 Vidi galeriju Azis Foto: Printscreen, Pritnsceen Instagram

Dugogodišnja želja

Pevač je napisao da mu se ostvarila dugogodišnja želja.

- Još jednom, doktor ostvaruje moj san! Ugradio mi je muške, naglašavam muške, silikonske implantate u grudi. Ukupno 600 kubika – po 300 u svaku stranu. Imaću lepo izražene, sportske grudi. U početku će biti malo van uobičajenih proporcija, veće, ali će se s vremenom smanjiti i lepo “sesti”. Boravak u njegovoj klinici bio je kao da sam kod kuće. Ceo tim je jedinstven – divni ljudi! - napisao je Azis, koji je na operaciju otišao nakon što je održao sjajan koncert u Areni u Sofiji.

Azis nakon operacije ugradnje silikona u grudi Foto: Printscreen Instagram

Venčao se sa lekarom

Podsetimo, bugarski pevač nedavno se oženio, a njegov partner je lekar.

Inače, Azis važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu. Karijeru je počeo oblačeći žensku garderobu, ali je nakon godina uspeha rešio da se predstavi i kao tipičan muškarac. Sada ima opet specifičan stil pa se u Areni pojavio u trikoui a na nogama je imao sandale sa visokom potpeticom.

Nikada nije krio da voli isti pol, a decu mu je rodila najbolja drugarica.

Azis sa svojim suprugom doktorom Foto: Preent Screen