Za Andriju Bajića važi da je najstariji pevač na srpskoj estradnoj sceni. Iako ima 88 godina on i dalje peva i nastupa svuda gde ga narod pozove.

Sa bratom Tomom, koji je preminuo 2018. godine, činio je duo Braća Bajić, koji je stekao slavu širom bivše Jugoslavije.

Bajićevoj deci nije bilo prijatno zbog ove veze

Andrija je posle više godina dao intervju u kojem se prisetio prošlih vremena, a u razgovoru za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, po prvi put je govorio i o ljubavi sa 41 godinom mlađom koleginicom Malom Canom.

- Cana je meni desna ruka, mi smo kao jedna osoba - rekao je Andrija u emisiji "Stars specijal" i nastavio:

- Mi smo u potpunom razumevanju u svemu. Mojoj deci u početku nije bilo prijatno zato što je ta razlika u godinama i zato što je došao neko na mesto njihove majke. Nije to tek tako jednostavno, ali su shvatile. Nas dvoje danas funkcionišemo fenomenalno. Mi se u potpunosti slažemo, ona je tu da mi za sve pomogne, ja njoj isto tako. To je nešto što bih poželeo mnogim i mladim i starijim parovima, da žive kao mi. Ja sam srećan, ona isto, da li neko priča ovako ili onako, to je njihov problem. Neka svako uređuje sebi život onako kako misli da je najbolje, a mi smo shvatili da smo jedno za drugo, koliko je Bog rekao da traje i to je to.

Braća Bajić Foto: Printscreen Youtube/Zavučaju mili raju

Snimili duet

Cana i Andrija često i zapevaju zajedno, a snimili su i duet.

- Da. Snimili smo jednu krajišku pesmu za jedno bratstvo Kuraica. Snimili smo je da im poklonimo jer nas oni zovu svake godine na svoje poselo. Mi smo njihovi gosti i onda smo rešili da im se odužimo. Uradio sam jednu lepu pesmicu, jedna lepa njihova krajiška melodija - rekao je Andrija, dok ga je iza kamere sve vreme slušala partnerka Cana.

Čim je razgovor završen, ona mu je prišla i pred kamerama Kurir televizije pao je i poljubac.

Da li je Cana pre Andrije Bajića bila u ljubavnom odnosu sa Borom Drljačom, o čemu se tada pričalo u javnosti, ali i o mnogim drugim temama, najstariji sprpski pevač je govorio u emisiji "Stars specijal", koja će biti emitovana danas, u nedelju, 5. aprila, u 17 sati na Kurir televiziji.