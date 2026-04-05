Stanija Dobrojević, koja je ušla u "Elitu 9", kako bi stavila tačku na odnos sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, živi u Americi, ali kada je u Srbiji boravi u svom stanu u Rumi.

Ovu nekretninu kupila je 2022. godine, a pre toga je imala stan u Novom Sadu koji je prodala.

Starleta godinama živi na visokoj nozi, a mnogi se pitaju odakle joj novac za tako lagodan život. Stanija često putuje na egzotične destinacije, sad ima i svoj brend sportske garderobe, a takođe veliki novac uložila je i u svoj novi dom.

Stan od 120 kvadrata

Dobrojevićeva je jednom prilikom progovorila o svojim zaradama i tada je otkrila kako je zaradila prvih 100.000 evra.

- Prvi stan sam imala u Novom Sadu, a majka je najsrećnija bila kada sam odlučila da kupim stan blizu njih u Rumi. Taj stan sam uzela od "Zadruge 2" i prodala sam taj stan u Novom Sadu. Sada imam stan od 120 kvadrata. Ne bih o ciframa, koliko god da je koštalo, to je sada moj dom - pričala je starleta tada za Blic.

Stanija je živela u Nju Džerziju, ali se preselila u Majami gde je planirala sa Asminom Durdžićem da kupi stan o čemu je pričala u "Eliti". Do toga ipak nije došlo, jer je on taj novac, iako su već potpisali prvi ugovor, iskoristio da otvori klub u Austriji, ali mu je taj posao propao.

Kupila stan i auto

Kada je otišla u Ameriku bila je student i prvi posao joj je bio u kazinu.

- Zaradila sam u kazinu kao Blackjack diler. Prvi posao, došla sam kao student i zarađivala po 1.000 dolara dnevno. Mi smo tamo samo radili i posle par meseci pogledaš koliko imaš na računu i bude šok. Sebi sam tada rekla da neću stati dok ne zaradim 100.000. Jer kada sam radila prve takse, pa zaradiš kao 45.000, 50.000 mesečno, meni je to bilo kao da sam na vrhu sveta. Vratila sam se u Srbiju, kupila stan i auto i najviše sam para trošila na putovanja. Za to ne žalim - ispričala je Stanija Dobrojević.

Čist luksuz

Ona sada živi u stanu u Majamiju koji je čist luksuz. Velika dnevna i spavaća soba sa staklenim zidovima deluju skupoceno. Ogromni plakari i bračni krevet ostavljaju ozbiljan utisak, dok kupatilo poseduje hidromasažnu kadu.

Ono što definitivno deluje najluksuznije od svega jeste prostrana terasa sa ogromnim panoramskim pogledom odakle se vidi ceo grad.

- Stan ima pogled na okean, a nalazi se u Brikelu u srcu Majamija. U sklopu luksuzne zgrade na korišćenje ima i dva bazena, spa i teretanu - ispričao je ranije dobro obavešteni izvor za Informer, a kako izgleda Stanijina nekretnina u Majamiju možete pogledati OVDE: