BIVŠI SVEKAR I SVEKRVA STANIJE DOBROJEVIĆ SE OGLASILI: Otkrili sve što znaju o starleti i njihovom sinu. Otišao je sa 100.000 evra
Stanija Dobrojević ušla je u Elitu 9, kako bi stavila tačku na vezu sa Asminom Durdžićem koja je trajala 3 godine. Nismo sigurni koliko je starleta zadovoljna onim što se dešava, s obzirom da svaka priča na pomenutu nemu ne ide u njenu korist.
Kao šlag na tortu sada su se oglasili Asminovi roditelji, Mustafa i Mevlida.
Mevlida Durdžić nije krila bes zbog načina na koji se Stanija Dobrojević ophodila prema njenom sinu.
– Što se tiče Stanije i njenog ulaska, jako me razočarala. Nisam očekivala da će onako pristupiti prema njemu – izjavila je Asminova majka.
Ona je dodala da ju je najviše iznerviralo Stanijino ponižavanje i teške reči, s obzirom na to da je Asmin nju branio "svojim životom".
Mevlida je istakla da su bili šokirani još pre Stanijinog ulaska u Zadrugu 9 Elitu, kada je za njihovog sina govorila da je "psihić" i da će ga cediti do "zadnjeg dinara".
Asminov otac šokirao gledaoce
S druge strane, Asminov otac Mustafa Durdžić šokirao je gledaoce sumnjom da je celokupna drama možda lažna.
– Ja dajem izjavu da imam osećaj da je to već unapred dogovoreno – rekao je Mustafa, dodajući da mu nije jasno zbog čega Asmin i Stanija lažu.
Posebnu pažnju privukle su njegove tvrdnje da je Stanija od samog početka znala za Aneli i devojčicu Noru.
– Asmin je njoj rekao da ima dete, a kad je otišao u Majami odmah je rekao da ima Aneli – tvrdi Mustafa, pitajući se kako je moguće da starleta nije primetila dečije stvari s obzirom na to da su Asmin i ona bili na video-pozivu 24 sata dnevno.
– Da li je moguće da ona nije primetila dečije igračke i garderobu? – glasilo je pitanje koje je Mustafa javno postavio. Mevlida je takođe potvrdila da su o Aneli razgovarali još dok su zajedno bili na letovanju u Turskoj.
Mustafa je surovo iskreno prokomentarisao i sinovljeve zavodničke sposobnosti, tvrdeći da on nije osvajao žene na šarm, već na novac.
– On nikad ne bi osvojio ni Aneli ni Staniju da nije imao dobre aute, imao je pare – istakao je Mustafa i otkrio da je Asmin Durdžić u Majami otišao sa najmanje 100.000 evra. Kao dokaz da njegov sin ne ume sa ženama bez novca, Mustafa je naveo primer Maje Marinković, koju je Asmin "osvajao sedam meseci".
