RAZVOD MU JE NAJTEŽI MOMENAT U ŽIVOTU: Pevač ima četvoro dece, mlad je postao otac: Nije bio spreman za takvu odgovornost
Goran Karan u četvrtak, 2. aprila, proslavio je 62. rođendan. On već decenijama važi za jednog od najomiljenijih pevača na hrvatskoj sceni, a uspešan je i u celom regionu.
Njegove emotivne balade posebno su osvojile žensku publiku, a iako su njegovi hitovi opštepoznati, privatni život uspešno drži daleko od očiju javnosti.
Dva braka i četiri sina
Malo ko zna da je Goran ponosni otac četvorice sinova. Roka i Ivana dobio je u braku sa bivšom suprugom Suzanom, dok sa sadašnjom partnerkom Meri ima blizance Mirana i Ivora.
Splićanin je u više navrata isticao da mu je razvod od Suzane bio jedan od najtežih trenutaka u životu, naročito zbog razdvajanja od dece.
Sa prvom suprugom retko se pojavljivao u javnosti, a pažnju je privukao 2009. godine kada su zajedno viđeni na splitskom sudu. Tada su davali izjavu povodom incidenta u kojem je njihov sin Roko, nakon sukoba, zadobio teške povrede kada ga je nokautirao bokser Tomislav Popov.
Deca potpuno različita
U jednom starijem intervjuu, Karan je otvoreno govorio o tome koliko ga je očinstvo promenilo. Priznao je da je vrlo mlad postao otac i da tada nije bio spreman za takvu odgovornost, ali da je vremenom pokušao da nadoknadi propušteno. Istakao je i da su mu sinovi potpuno različiti, te da svakom od njih pristupa sa puno razumevanja i podrške, trudeći se da im pre svega bude prijatelj.
Posebno je naglasio da su najveći doprinos odrastanju njegove dece dale njihove majke, Suzana i Meri, dok on danas uživa u njihovom društvu i vidi ih kao svoju najveću životnu radost.
Njega su često nazivali zavodnikom, ali se on s tim nikada nije složio.
- To je zaista pogrešan zaključak na osnovu pogrešnih pretpostavki. Prvo - dame biraju. Ljubavni odnosi nisu stvar u kojoj stičeš sigurnost putem velikog broja treninga. Ne, to je rizik predavanja, i, koliko god se pravio kul, stalo mi je do pravog odnosa s pravom osobom i u svakoj takvoj prilici nema rutine. Samo neizvesnost, želja i strepnja, zbog koje moje srce grize nokte iznutra. To su nuspojave ako ti je stvarno stalo", objasnio je pevač svojevremeno za Blic.
Inače, on je oduvek voleo da uživa pored mora sa vršnjacima, koji su "deca zarobljena u telu odraslih muškaraca". Srećan što su numere koje je snimio pre gotovo dve decenije i dalje popularne, otkriva kako dok radi na tekstovima koristi "zanimljive reči koje ne zna šta su":
"Uvek sam imao više sreće nego pameti"
- Uvek sam imao više sreće nego pameti, pa sam nekada davno radio sa velikim majstorima, sa pokojnim Zdenkom Runjićem. Ja sam kao većina muškaraca, malo kasnim u razvoju. Dosta kasnim u razvoju i u poslednje vreme sam autor dosta toga. Koristim dve, tri zanimljive reči koje ne znam šta znače, tako sam napisao "Kuća naše pesme". Imao sam neke pse na čuvanju, otišli smo u šumu, seo sam ispod stabla i palo mi je to doslovce... Dva, tri sata sam pisao na krilu.
Tada je otkrio kakav je kao otac.
- Najveći izazov roditeljstva je naći način da ono što znate o životu može naći put do deteta i biti mu od stvarne koristi. Uz svu dobru roditeljsku nameru, neki put se najbolje uči iz sopstvenog iskustva, a to znam po sebi. Najvažnije je da je pristup elastičan da bi se nastavio u doživotno prijateljstvo.
Njegova deca imaju muzički talenat.
- Imaju talenta, uvo i sve, ali najbitnije na svetu je da su ljudi sobom zadovoljni, a to svako za sebe mora da nađe. Mogu ja da imam savet, ali kao i obično, čim roditelj krene da govori, deci se samo sklope uši.
