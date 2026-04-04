Dragica Zlatić, gostovala je u jednoj emisiji, a na pitanje koji muškarac sa javne scene je bio njena simpatija kada je bila mala, pevačica je dala odgovor koji je iznenadio.

-Ima jedna muška zvezda u koju sam ja potajno bila zaljubljena. Mnogo je velika zvezda i baš sam za njega mislila da je šmeker, ali se ispostavilo potpuno drugačije. Ne mogu reći ko je, jer ko zna šta bi bilo – otkrila je Dragica u razgovoru u emisiji "Bez filtera sa Sarom Miom"

Pevačica je priznala i da se dugo mulila sa jednim problemom koji nije karakterističan za osobe sa javne scene.

-Osoba sam koja uvek ima manjak samopuzdanja i uvek mi treba nekako, neka podrška. Ti si pevač, zabavljač, nisi došao da stjiš tu na nekom pijadestalu i da ne sme niko da te takne. Ti moraš njemu da se nagneš, da optevaš, da se snimiš, da se zagrliš – ispričala je pevačica u emisiji „Bez filtera a Sarom Miom“

Ona je tada dobijala savete koje je uspela da usvoji.

-Govorio mi je da treba kad pevam da pucam od samopouzdanja. Pa i oni su ljudi nisu neke mečke da te pojedu – rekla je Dragica kako je dobijala savete za nastupe kada je počinjala karijeru.

Kolege su koristili narkotike preda mnom

Svojevremeno je u jednoj emisiji ispričala da mnoge njene kolege navodno konzumiraju alkohol i narkotike kako bi uspeli da izdrže nastupe koji znaju da traju i po 15 sati.

- Imala sam nekoliko situacija gde se radilo po petnaest sati i to mi je bilo najteže. Nažalost, bilo je tu svačega u smislu kako su oni izdržali da budu budni i raspoloženi petnaest sati. Koristili su otvoreno narkotike preda mnom - ispričala je Dragica nedavno i dodala:

Bilo mi je teško da gledam to, ali i da ih trpim takve kakvi su. To je strašno za svakog normalnog čoveka, ne pijem ni alkohol, jednostavno mi ne prija. Posle toga bude kao da ću da umrem, da ga lakše podnosim mislim da bih se lešila - navela je ona.

Pevačica je otkrila da se nakon tog nastupa ni malo nije osećala prijatno.

- Petnaest sati sam pevala bez prestanka, nisam imala ni jednu pauzu. Kada se to konačno završilo, u nekih osam, devet sati ujutru niko od nas nije znao ni gde se nalazi. Seli smo i toliko smo bili iscrpljeni i jadno smo se osećali, a nismo mogli da prekinemo jer se radi o specifičnim ljudima - rekla je ona, pa dodala:

- Hvala Bogu nisam imala mnogo takvih situacija, retko mi se to dešava. Moram da priznam da mi je sve teže kako sam starija - rekla je ona za Grand.