Barbara Bobak, popularnost je stekla kada je uplovila u vezu sa pevačem Darkom Lazićem. Međutim, njen talenat za muziku šira publika je prepoznala kada je snimila kavere tuđih pesama. Vrtoglavi uspeh na muzičkim platformama, odveo je direktno u najveće i najpoznatije klubove širom regiona i po Evropi.

Kasnije je snimila na desetine svojih pesama i karijeru nastavila da gradi na pesmama koje su samo njene, a sada je u razgovoru sa medijie komentarisala veliku uspeh Jakova Jozinovića, ali je govorila i o tome kakav je vozač, kako će provesti predstojeće praznike, a nezaobilazna tema je bila i tragedija koja je zadesila njenog bivšeg partnera Darka Lazića.

- Ja sam imala vrlo vrlo sličnu situaciju samo što se ja nisam drznula da pravim koncerte. Verovatno sam mogla u to vreme jer je to stvarno bio haos. Verovatno sam i mogla, ali mi nije padalo na pamet. Ja i dalje smatram stvarno da koncert u hali u prostoru nekom treba da radiš sa svojim pesmama. To je koncert, a ovo je kao da ima svirku na velikoj kao skali, je l’? Super je što hoće toliko ljudi da ga čuje. Super je što prati svoje snove. Ovaj ja mu želim da ga to samo sve ne izvoza i ne pokvari. Lepo peva, simpatičan je, želim mu svu sreću - rekla je ona, dodajući:

- On je mnogo mlad. Znam zašto to kažem, može da ga pokvari. Zato što nije normalno da imaš toliku pažnju i toliki uspeh da kažemo sa tako malo godina, sa tako malo prakse, sa tako malo rada, sa tako malo ulaganja. Jednostavno, to je neprirodan tok i on je dokaz na primer koliko nama fali muška zvezda. Mislim od generacija posle Ace Lukasa. Ima malo i udela i ta velika količina pažnje, tolikog hajpa to ume jako da te da počneš da smatraš da ti to sleduje i da će to zauvek biti tako, a nikada nikome nije bilo zauvek tako. Moraš biti jak psihički i spreman na one trenutke kad to možda tako i ne bude, pogotovo sad u vreme hiperprodukcije i u vreme ovoliko kratke pažnje. Tako da ja mu to želim. Samo da ga ne pokvari to - rekla je Barbara za Blic

Pevačica je govorila i kakav je vozač

- Da, poštujem pravila. Jako sam čil vozač, jako sam siguran vozač. Nikad ne divljam, nikad ne jurcam i čak kada vidim nekog histeričnog vozača, a ja mu onda malo otežam život, pa usporim.

O sređivanju u kolima

- Popravljala sam šminku, vezivala korset, skidala se, sve moguće obavljala, mislim da me niko nije video, valjda bih znala.

A je l’ misliš da može da opstane na primer u narednih 20 godina?

- Pa ako bude imao hitove da. Ako ne bude imao hitove ne. Niko živ ne zna kako kako se napravi hit i koja pesma će biti hit.

Da li ćeš praznike provesti radno ili porodično?

- Porodično. Kod kuće sam. Ne radim pravoslavni Uskrs. Ne radim pravoslavni Božić, to su najveći praznici, hrišćanski, sve ostalo radim kao mini praznike, slave.

I kako izgledaju ti dani u kad ste svi zajedno na okupu? Da li ti, evo sad Uskrs je, da li ti farbaš jaja?

- Ne farbam jaja, ja pomažem oko ručka tog glavnog. Uopšte me ne interesuju jaja zato što ta jaja ni ne jedem jer mi budu prekuvana i nisu mi lepa. Mi smo zapravo svake godine sve manje i manje jaja. Kažem mami na kraju ćemo završiti ono na kartonu jednom jaja samo ono što se stavi na sred stola. Porasli smo, nije nam da kažem toliko interesantno. Nama je mnogo bitnije to zajedništvo i bitnije nam je da lepo ono jedemo, da se pomolimo, da provedemo vreme zajedno. Tako da ovaj i to uvek izgleda isto svake godine. Prvo smo napolju dok tata peče nešto na ražnju, onda tata popije dva piva, pa onda krene da lupeta. Onda uđemo unutra, jedemo, dođe deda, dođu prijatelji, familija, družimo se, pričamo, nekad malo nešto i popijemo. Kao mala sam imala drveno jaje, ali je to bilo toliko očigledno. Ne pridajem značaj tome, to je za decu, da se mi nerviramo oko jaja. Imamo i bitnije stvari.

Ana Sević je nedavno otkrila da je Barbara zaslužna što se Darko vratio u život ćerke Lorene, a pevačica je sad prokomentarisala izjavu svoje koleginice.

- Pa naopako da ja pričam o stvarima koje ja radim pogotovo ako su dobre. Hvala njoj što je to spomenula. Nisam ja to radila da bi neke poene skupljala niti bilo šta. Meni mene je to dete oduševilo. Ona je fenomenalna. Ona je i ona mi je onako jedna da kažem jako malo lepih uspomena na taj period ceo. Ona je baš onako svetla jedna tačka i ona je fenomenalno, prepametno, prevaspitano dete, a za to je zasluženo niko drugi sem Ane. Tako da ovaj želim dete kao što je ona. Iskreno da nadam se da ću imati dete kao što je ona - rekla je pevačica za Blic.

Barbara je imala priliku da tokom veze sa Darkom Lazićem upozna i njegovog brata Dragana koji je nedavno poginuo, a nama je otkrila po čemu će ga pamtiti.

- Po osmehu od uva do uva. On je baš bio kad god kad god sam ga videla, on je uvek bio nasmejan. Uvek je nešto kuvao. Uvek nešto lupetao, fore bacao, imao je specifičan humor. Pa smo se uvek nešto zezali, podbadali smo se nas dvoje. Ovaj tako da stvarno po samo po lepom, po pozitivi maksimalno i osmehu.

Budući da to posao pevača zahteva, Darko se vratio nastupima, zbog čega je doživeo osudu jer nije sačekao da prođe 40 dana, a Barbara mu je pružila podršku.

- Joj to mogu samo baš ekstremno glupi ljudi. To su ti oni ljudi što ti broje ono kad uđeš u crkvu koliko si se puta prekrstio, a kaže prosjeku na ulici m*** mislim znaš tako da to ljudi koji to komentarišu na taj način su stvarno idioti. Nemam nemam lepšu reč i nemam potrebe da izgovaram lepšu reč. Stvarno su idioti. Pevači su uvek krivi. Šta god da se dešava, ovo je, a vi pevate. Ovako je a vi pevate. Znaš to je negde postalo ono i norma. A mi radimo posao. Kao što ga svi drugi rade, kao što su svi iz tog okruženja i vi koji izveštavate i ovi koji snimaju, svi mi tako isto radimo. To što mi pevamo ne znači da se mi uvek veselimo. Ok, dobiješ ti neku povratnu informaciju od publike i tebi publika stvarno kada je dobra energija može i da ti popravi dan. Ali 100 puta i da nije smrt postoje neki drugi razlozi zbog kojih nama nije do života. Nije mi do pevanja. Ali ti već toliko si izvežban. Kad ja krenem sad da pevam nešto la la la ti nemaš pojma da l’ sam ja da l’ se ja raspadam iznutra ili znaš ili sam stvarno tako raspoložena. To je prosto znaš po mi uveseljavamo te ljude, al ne znači da se mi veselimo sa njima. Tako da ne uvek naravno, ali nekad nekad se naravno i veseliš. Ovaj tako da pogotovo što pogotovo je suludo osuđivati nekoga ko je ostao jedino muško sada sa koliko dece i žena i majka, baka. Tako da to je stvarno suludo uopšte osuđivati.

Na mreži "X" se digla polemika zašto si ti prekinula saradnju sa stilistom Milošem i da li je Aleksandra Prijović njemu zabranila da radi sa tobom?

- Pa kad ja sam već pričala na tu temu ovaj nekako mi je toliko banalna tema da uopšte kao na produbljujem sad nešto priču. Sasvim je normalno u ovom poslu da se saradnici smenjuju. Ovaj ja nikoga ne posedujem niti iko iko ga poseduje da može nekome da zabrani da radi ili da neko nekom nekog može da ukrade i otme. Tako da samo samo ono ne radim sa jednim saradnikom više. Neko drugi radi to je sasvim realno dešavanje.

Znači ona nije njemu zabranila. Ti si završila saradnju sa njim?

- Da. Mislim kao it’s not that deep. I i rekla sam da još jednu stvar. Nisam nikad rekla sve je to Hollywood, nego sam rekla it’s all good in Hollywood. Znači to sam rekla kad sam kad sam kad sam pričala prošli put na tu temu, a to je jako bitna razlika. Zašto si se baš uhvatila za to? Šta? Zato ko razume shvatiće. Dobro, nego se digla polemika. Onda ljudi na Twitteru pišu, pišu, pišu i onda rekoh moram normalno da je pitam.

- Da. Pa dobro, svašta ljudi pišu na Twitteru i ono i i bitne i nebitne stvari tako. Ja nekako smatram da to baš onako nije čak ono ni neka veza za nezaposlene kao samo je kao da dobro kao znaš ono ko ti ko ti ne znam promenio se komercijalista u firmi nekoj, kao dobro idemo dalje znaš.

