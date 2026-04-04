Goran Ivanović, hitno je hospitalizovan i operisan. Osnivač benda Goci bio je u životnoj opasnosti i morao je hitno da se podvrgne zahvatu, a stanje nekoliko dana nakon operacije mu se stabilizovalo, prenosi Informer.

Ranije je pevač operisao srce i imao moždani udar, a nedavno je pričao i o tragedijama koje su ga zadesile za života.

Život mu obeležile tragedije

Goran Ivanović, osnivač "Goci benda",otkrio je da su njegov život obeležile brojne tragedije.

- Bio sam dugo na estradi i taman sam počeo da pevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a posle njega poginuo je sin mog brata, koji je imao samo 18 godina. Nakon toga umrla mi je majka, a mnogo sam bio vezan za nju. Posle toga sam operisao srce, imao moždani udar, i teško sam to podnosio. Ali, nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je mnogo vremena da se izborim sa problemima - rekao je Goci i dodao:

- Pre dva meseca brat mi je preminuo. Bilo mi je neprijatno da pričam po televizijama o tome. Mislim da ljudima nije interesantna tuđa intima. Njih zanima kako pevam i pišem stihove - govorio je pre dve godine pevač

Goran Ivanović već je dugo na estradi, a kako je istakao, život pevača nije lak.

- Nekada ti nije do života, ali moraš da budeš nasmejan i da pevaš. Nedavno sam imao nastup, a nije prošlo ni 40 dana od smrti moga brata. Kada sam završio s pevanjem, presvukao sam se i obukao crnu košulju. Posle tog nastupa neki momci me zovu da pevamo još, ja im kažem: "Ne mogu, rušan sam." Oni se čude: "Kako si rušan, sad si sad pevao?" Ljudi ne shvataju da je posao jedno, a privatan život, drugo. Rekao sam im samo: "Malopre sam bio na poslu. Sada nisam na poslu i ne veselim se" - objasnio je on.

Osnivač "Goci benda" poznat je javnosti kao jedan veseljak i šaljivdžija, ali je ipak otkrio da se iza tog osmeha krije i velika tuga.

- Teško uspevam da se suzdržim, evo i sada mi malo fali suza da mi pođe. Mnogo sam osetljiv. Ko me ne poznaje, mislio bi svašta, pogotovu kada ja zapevam te moje Gare. Nisam mogao da snimim pesmu o svojim gubicima. To mi je previše potresno. Snimio sam samo pesmu o svojoj slavi, ali ne o familiji. To ne bih mogao ni da otpevam - rekao je Goran.