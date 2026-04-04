Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković oštro je reagovao zbog tekstova o srpskoj muzičkoj zvezdi Jeleni Karleuši u sarajevskim medijima "Azra" i "Dnevni avaz".

Njega su razljutili pozitivni napisi jer on smatra da ona takav tretman u tamošnjim medijima nije zaslužila.

Naime, portal "Azra" je objavio intervju sa srpskom zvezdom o ljubavi, ranama, majčinstvu i slobodi pod naslovom "Volim dušu Sarajlija", dok je "Avaz" preneo njenu izjavu: "Opasna sam za bosanske fudbalere" nakon što se fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala na Svetsko prvenstvo. Tom prilikom je Jelena Karleuša uputila i iskrene čestitke.

Ministar se besnim tonom oglasio na svom Fejsbuk profilu.

- Prvo u "Azri" pa u "Avazu" u samo nekoliko dana dve "tople, ljudse priče" o Karleuši. Servira nam Šćepo poruke koje nam šalje pevačica koja negira genocid drsko i vrlo glasno. Ne samo da negira i da nas vređa, nego napada redom sve koji govore o genocidu, protiv Severine je pokrenula hajku upravo zbog Srebrenice. Prošle godine su ljudi u našoj zemlji potpisivali peticiju da se Karleuši zabrani ulaz u BiH, sad nam ovo SNSD glasilo prenosi njene tople poruke, pozdrave i osmehe. Sve to verovatno za neke sitne pare za koje su spremni gaziti naš ponos - napisao je Elmedin Konaković.

Jelena na ove njegove reči nije oćutala, pa mu je na Fejsbuku poslala odgovor u svom stilu.

- Dragi Elmedine, čemu ovoliko nervoze pobogu? Vi ovde demonstrirate najstrašniji govor mržnje koji nas je i doveo do bratoubilačkih ratova, siromaštva, razaranja... Mržnja, podela, ubijanje i ratovanje je za sirotinju koja jedina strada, koja se koristi kao topovsko meso. Takvi kao vi svoju g*zicu izvuku. U 2026. ja Bosni želim autoputeve, veće plate i penzije, fabrike, radna mesta, investicije u tu predivnu zemlju. Vas narod plaća da im gradite mostove, ne da ih rušite mržnjom prema drugima bogatijim i uspešnijim koji vuku čitav region. Manite se peticija protiv pevačica aman zaman, zaradite platu nečim korisnim za narod. A ako imate neki problem sa mnom, recite mi to u lice i pred kamerama kako bih mogla odmah i da vam odgovorim - napisala je Jelena Karleuša pa nastavila:

- Ne "udarajte" ovako kukavički (da ne upotrebim onu reč na P koja je ista i na mom i na vašem jeziku jer je isti). I za razliku od Severine, ja nisam loša glumica sa jahte koja skupo građanima Sarajeva naplaćuje falš krike na trgu i sejanje mržnje protiv moje zemlje. Žene koje naplaćuju takvu lažnu "ljubav" imaju univerzalni naziv, Severini dobro poznat. Građanima Sarajeva, za razliku od Severine, ja nikada ne bih naplatila ni ljubav ni koncert. To bi bio moj poklon jer sam decenijski osvedočeni prijatelj. Dela govore, Elmedine. Ili dijela. To stoji iza mene i vi tu ne možete ama baš ništa - napisala je JK pa se zahvalila medijima koji su objavili njene intervjue.

- Hvala "Azri" i "Avazu" što su ispravili veliku nepravdu koja mi je u BiH medijima naneta. Metu nacrtanu na mom čelu pretvaram u srce i šaljem ga građanima Bosne i Hercegovine i neka gori Toronto - poručila je na kraju Jelena Karleuša.

