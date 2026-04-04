Posle tri dana potrage pronašli smo Mišu Paskulova, dečka pokojne Stele Savić, prijateljice Kristijana Golubovića, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru na Zvezdari.

On je bio u svom stanu, gde je živeo sa preminulom, a u koji nas je primio. Tu je bio i Kristijan, koji nam je objasnio zašto je stan zapušten.

- Stan je jako neuredan zato što su oni tako živeli. Ja sam finansijski vodio računa o njima. Tu su joj mačkice u sudoperi koja ne radi. Tu je uvenulo cveće. Za ovim stolom sam ja sedeo. Ona je ležala na ovom krevetu po ceo dan. Ovo su njene patikice koje sam joj kupio. Govorila mi je da joj ne uzimam skupe. Sada razvrstavam račune: infostan 400.000 dinara, struja 300.000, krediti 300.000. To je sve palo na moja leđa zato što sam dao reč da ću nju i Mišu ceo život da gledam. Sad oko 10.000 evra moram da platim račune. Ne znam kako ću da dođem do nule da Mišu ne izbace iz stana zbog dugova, kamate rastu. Čovek je malo dezorijentisan jer je četiri godine bio usredsređen na Stelu i njene lekove i negu. Davali smo sve od sebe da je spasemo od tabletomanije i kandži droge, ali nismo uspeli - priča Golubović.

"Zgrozio sam se kada sam ušao u stan"

Potom nas je sproveo kroz nekretninu.

- To je njihov stil života. Ovde je sve za reciklažu. Sad kad sam ušao u stan, zgrozio sam se. Kad sam došao kod njega, sedeo je na krevetu. Stavi muzikicu na tiho i sa Stelom igra, ja ih gledam i rastužim se. Oni su živeli sami za sebe četiri godine i nisu plaćali nijedan račun. Isključiće mu struju. On je najviše plakao za njom, kako imaju duše da kažu da ju je on ubio. Pa on svaki dan preti da će se ubiti. Mene je policija zvala, ja sam dao izjavu. Evo, sada ja da platim 10.000 evra za sve, ima da kažu da imam interes. Ja ne mogu da im plaćam a oni meni da daju mačku u džaku! Toliko sam im pomagao, ali oni nisu hteli da učine sebi. Vodio sam je na Frušku goru. Miša pere sudove u kadi - ispričao je Kristijan, koji nam je pre nekoliko dana pokazao i Stelinu kuću u kojoj je živela pre odlaska kod Miše, a koju je on pokušao da zadrži za sebe, jer je na drugaricu, kako je rekao, potrošio 58.000 evra.

Nehumani uslovi za život

Kada smo došli u stan, unutra je bio krš i lom. Prljavština i paučina na sve strane. U nehigijenskim uslovima je Stela živela sa svojim partnerom poslednje četiri godine.

Kristijan tvrdi da je će sve preurediti zbog poštovanja prema pokojnoj drugarici, ali i zbog Miše kojeg ceni i poštuje. Njih dvojica su, uprkos svemu, uspeli da pronađu zajednički jezik, razviju međusobno razumevanje i izgrade odnos zasnovan na poverenju.

Upravo ta povezanost dodatno motiviše Kristijana da napravi promenu i ostavi iza sebe sve ono što podseća na prošlost kakva više ne bi trebalo da se ponovi.





Vreme odluke

Kristijan kaže da se sa ovakvom teškom situacijom nikada do sada nije susreo u svom životu. Priznaje da je prolazio kroz razne izazove ranije, ali da ništa nije moglo da ga pripremi na prizor i okolnosti sa kojima se sada suočio. Ova situacija ga je, kako kaže, naterala da zastane, preispita mnogo toga i pronađe u sebi snagu da reaguje na način koji će doneti promenu.

