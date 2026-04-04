Nakon što je Maja Marinković u “Eliti 9” iznela šokantne tvrdnje da je Stanija Dobrojević navodno bila intimna sa partnerom Aleksandre Subotić, biznismenom Pecom Raspopovićem, sa kojim je i sama bila pre nekoliko godina, kada ga je preotela od Aleksandre, sada su se Peca i Aleksandra oglasili zajedničkom fotografijom.

Naime, Subotićeva je na društvenim mrežama objavila prisan trenutak sa svojim mužem, jasno poručivši da među njima nema mesta za sumnje i tračeve. Uz fotografiju je kratko napisala:

„Mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole“, čime je dodatno podgrejala atmosferu i stavila do znanja da njihova ljubav opstaje uprkos svim pričama.

Peca Vijagra i Aleksandra Subotić se ponovo vole

Podsetimo, javnost ne zaboravlja da je upravo Maja svojevremeno uplovila u vezu sa Pecom dok je on bio sa Aleksandrom, što je tada izazvalo pravi haos. Sada, kada su stare rane ponovo otvorene, čini se da Aleksandra želi da pokaže kako je izašla kao pobednik iz cele situacije.

"Peca je tražio da se oglasim"

Starleta Aleksandra Subotić oglasila se i na svom Instagram profilu, kada je spomenula period kada ju je suprug Predrag Peca Raspopović prevario sa Majom Marinković. Aleksandra je istakla da je njen muž zahtevao da se ona oglasi na ovu temu.

- Što se tiče mog Petra on je pogrešio, ni prvi ni poslednji, čovek kada se navikne na Lambordžini znate ni on više nije ništa posebno. Međutim moj je istraživački nastrojen bio - da se našalim na svoj račun, pa je rešio da proba Juga. I verujte mi naravno odmah se pokajao. Već sutradan je počeo da mi piše sa milion opravdanja - da traži krivca u meni i tipična muška priča.

Istina je bila sam jako povređena i besna - malo smo se svađali, pa spustili loptu ali ono što sam ja videla jeste da se pokajao odmah i da ne zna gde bije... Uvideo je šta je uradio i da je ispao budala. Znate ljudi nekad moraju da dođu u situaciju da izgube nešto - da bi shvatili vrednost istog. Rekao je citiram: Aleksandra pojeo sam g**no - ti si zlatna! A onda smo se zajedničkim snagama rešili dotične i sačuvali našu porodicu - napisala je Aleksandra, a potom nastavila.

- I kraljicu Elizabetu je prevario princ Filip - pa ta žena sa kojom joj je prevario nije postala princeza - već je ostala krpa ista ona koja je i bila.

"Izgubila sam inspiraciju! Gubim i interesovanje za ovu temu - 2 iste se raspravljaju koja je veća... I nemojte da mislite da sam ja tolika naivna - a one toliko pametne da će me uvući u svoju priču...

Oglasila sam se na ovu temu isključivo na Petrov zahtev!" - napisala je Aleksandra.

Obratila se i Staniji Dobrojević: "Ovim putem je javno upozoravam"

Starleta Aleksandra Subotić oglasila se nakon što se sinoć u "Eliti 9" povela priča da je njen suprug, Predrag Peca Raspopović, bio u Kini sa Stanijom Dobrojević.

- Počeću prvo sa Stanijom - i ako me je provocirala i lagala milion puta - podržavala situaciju kada sam ja javno prevarena - ja sam ćutala! Jer i sada mislim a mislila sam i tada da ta žena nije moj nivo! Jednom je upoznala mog supruga - na svoju inicijativu uz pomoć izvesnog Gogica i Luke (bivšeg momka) da bi tražila poslovnu pomoć. Koju je i dobila! Ali znate ono hrani pseto da te ujede. Nakon toga je pujdala onog debila Asmina da pljuje po mom poslu posto znate "Nije to ona". Ovim putem je javno upozoravam da prestane da laje o mojoj porodici da je ne počnem da pričam o njenom poslovanju.

