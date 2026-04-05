Nakon niza potresnih događaja koji su uznemirili javnost nakon što je prijateljica Kristijana GolubovićaStela Savić pronađena mrtva u ventilacionom otvoru pažnja se usmerila na njenog dečka Mišu Paskulova koji je sa pokojnom delio poslednje godine njenog života.

U ispovesti punoj emocija, bola i kajanja, on je govorio o njihovom odnosu, teškim uslovima u kojima su živeli, ali i o optužbama koje su se pojavile u javnosti.

Otkrio je kako je izgledao njihov svakodnevni život, šta se dešavalo neposredno pre tragedije i kako se danas nosi sa gubitkom koji ga je, kako kaže, potpuno slomio.

Teški dani

Otvorio dušu

Na početku razgovora smo ga upitali kako je nakon svega što se izdešavalo.

- Nikako. Najteže mi je palo gde su je našli. Hteo sam samo da legnem pored nje da je zagrejem. Mi smo lepo živeli. Ništa nismo imali u zadnje četiri i po godine. Kristijan je prihvatio sve ovo. Morao sam da joj kupujem lekove i zato nisam plaćao račune -počeo je Miša pa nastavio:

"Bila je žena zmaj"

- Zamislite moju bol kad su mi rekli da je nađena mrtva u ventilacionom otvoru. Zadnji put ona je spavala na krevetu i tražila mi je tablete. Dao sam joj. Ne bih da kažem kako sam nabavljao takve lekove. Ona je bila žena zmaj do zadnjeg trenutka.

Miša tvrdi da ga pojedini optužuju za njenu smrt protiv čega se on danima bori.

- Ja nju nisam ubio! Kristijan mi je pročitao šta ljudi pišu po društvenim mrežama da sam je ja ubio i bacio u onu rupu. To ne bih uradio ni mačkama, a ne njoj. Krivo mi je što taj zadnj dan, petak, nisam otišao sa njom u Drajzerovu. Sad bi bila živa. Dok sam bio na poslu ona je spavala po ceo dan. Kad nije uzimala lekove bila je normalana. Mačke smo držali u sudoperi zato što je pored kreveta, pa da budu pored nje, a sudopera nije funkcionalna-priča Paskulov.

Poligraf

On tvrdi da je prošao poligraf:

- Ako hoće ja ću opet da idem na poligraf. Pitali su me gde živim, šta radim i da li sam ubio Stelu. Pitali su me matematiku. Prošao sam i rekli su mi "slobodan si kao ptica".

On objašnjava kako je izgledao njihov zajednički život u stanu u kojem smo razgovarali sa Mišom.

- Dešavalo se da na Stelu povisim ton kada dođem kući sa posla, a prljavi sudovi me čekaju. Kada su me pitali u policiji da li sam je tukao rekao sam ne, ali da sam joj udario dva šamara. Ceo dan radim i dođem kući i tu gomilu sudova, a ona spava. Voleli smo da gledamo filmove. Sa mojom sestrom ne pričam zbog Stele. Sebe krivim za Stelinu smrt. Bilo je mnogo teških situacija, pronalazio sam je u kupatlu da spava. Evo videli ste u kakvom je stanju stan, nemam volju da spremim.

Ugovor o doživotnom izdržavanju

On je sklopio dogovor sa Kristijanom da mu pomogne.

- Dogovorio sam se sa Kristijanom da ovo sredimo i da on bude moj staratelj, da me čuva dok sam živ. Jedino mi je ostao Kristijan, verujem mu. Predložio je da mi pomogne finansijski da me gleda i da mu ostavim stan. Napraviću ugovor sa Krstijanom, dogovorili smo se tako i jedan drugom smo dali ruku- zaključuje on.

