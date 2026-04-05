Slušaj vest

Kristijan Golubović i dalje vodi žestoku borbu sa bivšom partenrkom Kristinom Spalević. Nakon što je njihov odnos doživeo krah i završio se prijavom policiji, bivši rijaliti učesnik je odlučio da iznese svoju stranu priče, tvrdeći da, uprkos svemu, i dalje gaji snažne emocije i priželjkuje pomirenje.

- Ne pitajte me ništa o mom odnosu sa Kristinom. Šta da mi kažu u policiji? Ljudi su razumni, kažu imate dvoje dece, smirite se-započinje Golubović, ističući da prema bivšoj partnerki ne oseća mržnju niti želju za osvetom. Kako kaže, sav fokus mu je na deci, za koju tvrdi da daje „šakom i kapom" i da im ništa ne nedostaje.

Kristijan o odnosu sa kristinom



Ipak, ne krije razočaranje.Tvrdi da ga je Kristina nepravedno prijavila i da ga, kako navodi, pravi monstrumom i nasilnikom.

-Ja je nisam terao ni da me prijavljuje ni da me ostavi. Mogu da kažem da mnogo toga nije istina, da se preteruje i izmišlja-poručuje on.

Uprkos teškim rečima, Golubović naglašava da su emocije i dalje prisutne sa obe strane.

-Ja nju volim kao Boga i ona mene voli. Problem je što ne možemo da se dogovorimo. Kada stvari ne funkcionišu kako treba, ja reagujem, a njena reakcija bude burna jer je mlada i nerazumna. I tako smo došli do ove situacije - objašnjava on.

Dodaje i da je doneo odluku da ubuduće neće javno govoriti loše o njoj, pokušavajući da spusti tenzije. Kao jedan od uzroka njihovih sukoba navodi njen porodični kontekst i, kako tvrdi, težak život iz kojeg dolazi.

Teški dani

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović voli Kristinu Spalević Foto: Petar Aleksić, Kurir, Nemanja Nikolić, Kurir Televizija



-Razlog njenog besa su roditelji i okolnosti u kojima je odrasla. To su stvari koje ostavljaju trag i utiču na ponašanje. Znate kad žensko dete dođe u situaciju da pregovara sa kamatašima, reketašima, pa otac i majka kažu spasi nas Kristina. To je jako loše. Ona je izložena opasnosti, batinama, silovanjima, svašta nešto možde da se desi ženskom detetu- kaže Golubović, iznoseći i ozbiljne tvrdnje o pritiscima i problemima sa kojima se ona suočavala.

On ističe da je upravo zbog porodice i dece odlučio da promeni svoj život i ostavi kriminalnu prošlost iza sebe.

-Nikada ne bih dozvolio da moje dete ispašta zbog mojih grešaka. Zato sam sa tim završio. Svoje repove sam posekao-naglašava.

Na kraju, priznaje da mu je ovo jedan od najtežih perioda u životu.

-Nikada nije bilo teže, a osećam da se istina izvrće. I pored svega, ja i dalje verujem da stvari mogu da se poprave-zaključuje Golubović.