Poznati muzičar Zoran Živanović Žika Zana već godinama uživa u skladnom i stabilnom braku sa svojom koleginicom iz benda Jelenom Živanović, nekada Galonić. Njihova ljubav krunisana je brakom 2008. godine, a od tada važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj muzičkoj sceni.

Pre nego što je započeo zajednički život sa Jelenom, Žika je bio u braku sa Verom, sa kojom ima dve ćerke , Mariju i Tamaru. Iako se retko eksponiraju u javnosti, poznato je da je muzičar izuzetno posvećen otac koji svoju porodicu uvek stavlja na prvo mesto.

Koliko mu porodični trenuci znače, Žika je nedavno pokazao i na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podelio je emotivan trenutak sa mlađom ćerkom Tamarom, sa kojom je uživao u opuštenoj atmosferi bašte jednog kafića. Uz fotografiju je kratko i ponosno napisao: „Moja mlađa ćerka.“

Tamara pleni prirodnom lepotom i harizmom, a iako se profesionalno posvetila pravu, ne krije ni ljubav prema muzici. Na društvenim mrežama predstavlja se kao pravnica i pevačica, gde povremeno deli i snimke svog pevanja. Jasno je da je talenat nasledila od oca, što dodatno osvaja simpatije publike.

- Ne želim da polemišem sa njima dvoma jer ni po moralu, ni po obrazovanju, ni po vaspitanju nisu mi ravni. To su ljudi koji su zaslužili jedno drugo. Našla krpa zakrpu. Zar da polemišem i komentarišem ženu koja je bila u vezi i sa našim kumom Radovanom? Isto što je uradila njemu, njegovoj ženi i sinu Nikoli, uradila je i meni i mojoj deci - objasnila je ona tada.

Žikinu bivšu ženu posebno je pogodila činjenica da je Jelena bila njena prijateljica koju je puštala u kuću, a zabila joj je nož u leđa.

- Bila je moja prijateljica i to mi je uradila. Pa ta žena ne zaslužuje nikakav komentar. Da ne postoje oženjeni muškarci, ona se nikad ne bi udala! Ne želim da komentarišem ženu koja je godinama bila moja prijateljica i mog bivšeg muža koji je mogao da se oženi takvom ženom. I on je svedok svega toga baš kao i ja. Sve što bih rekla njima bila bi reklama kojoj nigde i nikada nema kraja, a negde mora da bude kraj - zaključila je ona tada.

Njegova bivša supruga jednom prilikom je za medije pričala o navodnoj prevari supruga.

- Svake večeri legnem čiste savesti i čistog obraza, a moj bivši muž i njegova sadašnja žena – ne verujem. On nije hteo da javno prizna da me je dve godine lagao kako ide u Poljsku, a bio je u njenom stanu u Strahinjića bana. Neću da komentarišem čoveka koji je lagao mene i našu decu. Ljudi koji poznaju mene i mog bivšeg muža znaju istinu. Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Čak i ljudi koji me ne poznaju mogu da pročitaju vaše novine i sve će im biti jasno - govorila je Vera.